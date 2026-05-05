La fuga de Atamán hacia la villa de las mujeres tras ver el acercamiento de Leila con David y la posterior llegada de Alba y David a la experiencia condicionan la última entrega del formato de Telecinco

La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha vivido una de sus noches más convulsas hasta la fecha. El programa, que arrancaba tras la incursión de Atamán en la villa de las mujeres en busca de explicaciones por parte de Leila, se ha visto sacudido por el abandono inesperado de Álex, el sufrimiento de Julia ante la falta de imágenes y la incorporación de una nueva pareja dispuesta a poner a prueba su relación.

La entrega de este lunes comenzó con la desolación de Leila, quien tras el encuentro con su pareja se mostró visiblemente decaída. No obstante, la situación dio un giro durante la fiesta nocturna de las superheroínas. A pesar de sus dudas iniciales, la joven volvió a aproximarse a David, con quien se besó y terminó compartiendo habitación bajo el argumento de que su estado anímico no le permitía dormir sola.

El colapso de Álex y su renuncia a la hoguera de confrontación

Mientras las villas celebraban sus respectivas fiestas, la ausencia de Álex presagiaba el desenlace. El joven, incapaz de gestionar las imágenes de su pareja que Sandra Barneda había mostrado previamente a las solteras, decidió interrumpir la velada con sus maletas para anunciar su marcha definitiva: «Me voy, no puedo más. No puedo parar de darle a la cabeza».

A pesar de los intentos de sus compañeros por frenar su salida, Álex abandonó la villa entre gritos de desesperación dirigidos a su novia. En su último encuentro con la presentadora en la orilla, el concursante relató su desengaño al descubrir que ella había hablado mal de él e incluso mencionado que el tentador sería «el padrastro de nuestro gato». Tras la renuncia de Álex, el programa ha dejado en suspenso el futuro de Ainhoa y ha presentado a sus sustitutos: David, de 24 años, y su novia Alba, quienes llegan tras un año y cuatro meses de relación para tratar de superar sus inseguridades.

La irrupción de Atamán y la decepción de Yuli en las hogueras

La segunda hoguera de los chicos estuvo marcada por reacciones extremas. Atamán, tras presenciar el beso de Leila con David en el jacuzzi, sufrió un ataque de ira que le llevó a abandonar el set, arrancándose la camisa y lamentando que sus once años de relación se hubieran perdido «por un calentón». Aunque regresó para terminar de ver las imágenes donde su pareja dormía con el soltero, terminó rogando a Barneda abandonar la experiencia.

Por su parte, Lucas mantuvo una actitud serena y de confianza plena en Yuli pese a verla jugar con chocolate junto a Óscar. Sin embargo, la perspectiva fue muy distinta en la hoguera de las chicas. Yuli estalló en lágrimas al descubrir que Lucas confesaba haberse desenamorado de ella: «Me duele más eso que cualquier guarrada, porque eso es un sentimiento», afirmó tras arrojar la tableta al suelo.

Incertidumbre para Julia y nuevas conexiones

La gala también dejó momentos de parálisis para Christian, quien escuchó a Mar expresar su deseo de dejar la relación y pasar el duelo en la isla. La joven se dejó llevar durante la fiesta con juegos de chocolate, mientras que Ainhoa se mantuvo más reservada.

En el caso de Julia, la organización decidió que no viera imágenes debido a que su encuentro con su pareja se produjo hace pocos días, lo que la obligó a aferrarse a la confianza en los límites pactados. El cierre de la noche lo protagonizó Leila, quien se llevó las manos a la cabeza al observar a Atamán participando en juegos corporales con las tentadoras antes de su momento de colapso.