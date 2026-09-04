El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha hecho oficial un progreso importante en la tramitación de la solicitud de ayuda de emergencia presentada por España, dirigida a mitigar la crisis que afecta a Ceuta.

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Este avance se ha logrado tras una conversación telefónica entre Brunner y el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, donde se discutieron los últimos acontecimientos en la ciudad autónoma y la respuesta del Gobierno español ante la situación.

En su comunicación, Brunner se mostró optimista sobre la coordinación entre la Unión Europea y España, destacando los importantes avances en la asistencia de emergencia necesaria para Ceuta. Esta colaboración es clave para ofrecer un soporte financiero y operativo adicional que contrarreste el impacto de la crisis.

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El objetivo de esta ayuda es canalizar recursos que refuercen la capacidad del Gobierno español para hacer frente a la crisis migratoria. La intervención de Bruselas es fundamental para garantizar una gestión eficaz de la situación en la frontera de Ceuta.

Durante la llamada, el ministro Grande-Marlaska expuso cuáles serán los próximos pasos a seguir, centrando la atención en dos áreas prioritarias: el retorno de los inmigrantes ilegales y la mejora de la seguridad en el territorio ceutí.

En este sentido, se han abordado acciones concretas para facilitar la devolución de aquellos que permanecen de manera ilegal en Ceuta, así como también se han delineado planes para aumentar la seguridad en la región, con el fin de asegurar la estabilidad y el control de la zona.