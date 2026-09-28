Víctor de Aldama, conocido comisionista, ha admitido haber ganado una considerable suma de dinero al facilitar la venta de petróleo venezolano, eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa. Según sus declaraciones, Aldama operaba a través de un circuito diseñado para esquivar estas restricciones, permitiendo que el crudo de PDVSA se cargara en Venezuela, se pagara en cuentas rusas y terminara en refinerías de Europa y Asia.

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Estados Unidos sancionó a PDVSA en enero de 2019, cerrando su acceso al sistema financiero en dólares. Aldama explicó que actuaba en representación de Pegaso Energy, una sociedad suiza con sede en Ginebra, que mantenía una alianza comercial con la rusa Kvarta Ltd. Esta última proporcionaba la estructura financiera necesaria para operar con el régimen de Maduro, evitando las sanciones internacionales.

En un intercambio de mensajes con Delcy Rodríguez, Aldama detalló una operación para mover fuel oil, utilizando la fórmula FOB, donde PDVSA entregaba el crudo a bordo y el comprador asumía los costos hasta el destino. Una operación específica de 215,000 barriles reportaría 3.9 millones de dólares a la industria venezolana, con pagos gestionados a través de cuentas rusas.

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Las cifras manejadas por la Audiencia Nacional son aún mayores, con fletes de hasta un millón de barriles por buque, generando 15 millones de dólares por operación. Las empresas intermediadas por Aldama planeaban adquirir más de 15 millones de barriles en medio año. Delcy Rodríguez supervisaba cada cargamento, consultando sobre el estado de las operaciones y los pagos.

Aldama afirmó en una entrevista que no trabajaba para la empresa suiza, sino para el Gobierno de España, y que había otras empresas y proveedores involucrados. Describió su papel como similar al de un ministro de Exteriores ante el régimen chavista, y señaló que el dinero de estos negocios financiaba al PSOE y a la Internacional Socialista.