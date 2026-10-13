La Comisión Europea ha notificado la presencia de ‘Salmonella enteritidis’ en un lote de huevos distribuidos dentro y fuera del territorio nacional. La alerta ha sido clasificada como de riesgo grave tras confirmarse un brote con 13 personas afectadas.

La Comisión Europea ha emitido una alerta alimentaria de alcance comunitario tras detectarse la presencia de la bacteria Salmonella enteritidis en huevos frescos procedentes de España. La notificación oficial, registrada el pasado 8 de octubre de 2026 en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) bajo la identificación 2026.8921, vincula directamente este producto con un brote de salmonelosis que ha dejado por el momento un saldo de 13 personas afectadas.

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La incidencia ha sido clasificada por las autoridades sanitarias comunitarias bajo la categoría de riesgo «grave», dada la potencial repercusión de este microorganismo sobre la salud de los consumidores. España figura en el registro oficial como el país de origen de la mercancía contaminada y la administración responsable de tramitar la correspondiente notificación al resto de los estados miembros.

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Detección del patógeno y distribución en el mercado europeo

La detección de la bacteria se produjo en el marco de los programas ordinarios de vigilancia y seguimiento alimentario. Según consta en el expediente europeo, el muestreo oficial realizado el 23 de septiembre de 2026 confirmó la presencia de Salmonella enteritidis en una cantidad de 25 gramos de producto analizado. La normativa alimentaria vigente establece como requisito obligatorio la ausencia total de este patógeno en el alimento para garantizar su puesta en comercialización con garantías de seguridad.

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La notificación del organismo comunitario especifica que los huevos frescos objeto de la alerta no se limitaron al mercado español, sino que fueron distribuidos en otros países pertenecientes a la Unión Europea. Esta circunstancia ha extendido el alcance de la alerta sanitaria más allá del ámbito estrictamente nacional, activando los protocolos de cooperación y rastreo internacional.

Retirada del producto y medidas adoptadas por las autoridades

Ante la confirmación del brote y el análisis positivo del muestreo, las autoridades sanitarias españolas han procedido a adoptar como medida cautelar la retirada del mercado de los lotes de huevos frescos afectados. Dicha actuación ha quedado formalmente asentada en el registro del sistema RASFF de la Comisión Europea.

Las actuaciones de control continúan coordinadas entre los organismos de gestión alimentaria para garantizar que ningún producto perteneciente a la partida contaminada permanezca en los canales de distribución o consumo.