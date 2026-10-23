El Ministerio de Agricultura llama a la calma tras confirmarse el fallecimiento de un paciente inmunodeprimido en el país vecino y detectarse focos en granjas de bovino de seis provincias españolas, precisando que no existe riesgo sanitario para la población general.

Lee tambien: Alerta en Ceuta tras detectarse un nuevo caso de difteria que afecta por primera vez a un vecino de la ciudad

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha asegurado que España se encuentra en estado de «alerta» ante la propagación del virus Shamonda en la cabaña ganadera nacional. No obstante, el departamento que dirige Luis Planas ha apelado de forma explícita a la «calma» ciudadana, remarcando que las autoridades competentes están realizando un seguimiento exhaustivo de la enfermedad animal y manteniendo un contacto fluido con las autoridades galas, las comunidades autónomas y los organismos sanitarios.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El pronunciamiento institucional se produce después de que Francia haya confirmado este jueves el fallecimiento de una persona con un cuadro de inmunodepresión grave que se encontraba infectada por este patógeno. Se trata del primer caso conocido a nivel mundial de infección humana por este virus de origen animal, cuya primera detección en la ganadería española se remonta al pasado mes de septiembre.

Lee tambien: La Unión Europea declara la alerta alimentaria por salmonela en huevos frescos procedentes de España

Focos ganaderos en seis provincias y genotipos detectados

El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha verificado la presencia del tipo 1 del virus Shamonda en explotaciones de ganado bovino ubicadas en las provincias de Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid y Girona, contabilizándose en esta última tres granjas de vacuno de leche afectadas. Por su parte, en Cantabria se ha confirmado la circulación del tipo 2. Las detecciones se han producido a través de los mecanismos de vigilancia pasiva al presentar los animales sintomatología leve caracterizada por fiebre, episodios de diarrea y un descenso en la producción láctea.

El patógeno, catalogado como una enfermedad emergente que no es de declaración obligatoria, se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos vectores del género Culicoides. A pesar de que no provoca la muerte de los bovinos, su incidencia genera pérdidas económicas a las explotaciones debido a la bajada temporal en el rendimiento de leche.

Enfoque ‘Una sola salud’ y ausencia de riesgo para la población

Tras la notificación del óbito en suelo francés, las autoridades sanitarias de la República han puesto en marcha investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas bajo la estrategia ‘Una sola salud’ (One Health), abarcando de forma integrada los ámbitos ambiental, humano y veterinario. Tanto los organismos galos como el Ministerio de Agricultura español coinciden en señalar que, según las evidencias científicas disponibles, no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general ni para la cadena alimentaria.

En el contexto internacional europeo, además de España y Francia, el virus Shamonda ha sido localizado en explotaciones ganaderas de Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Isla de Jersey) y Suiza.