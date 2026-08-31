El joven metereólogo que predijo Filomena señala la llegada inminente del mal tiempo mientras la AEMET prevé un escenario inicial de relativa estabilidad con alertas en Canarias

El mes de agosto se despide por completo con la promesa de un destacado cambio de tiempo que podría convertirse en un inconveniente para muchos. Ante la llegada del mes de septiembre, las predicciones del joven Jorge Rey, basadas en el método tradicional de las cabañuelas, advierten de la finalización del periodo estival y el inicio de una etapa marcada por la inestabilidad atmosférica. Según las previsiones del meteorólogo que en su día adelantó la llegada de la borrasca Filomena, las próximas jornadas obligarán a hacer uso de la chaqueta de entretiempo y el paraguas antes de lo esperado a causa de la llegada de precipitaciones y tormentas.

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La advertencia de Jorge Rey sobre el final del verano

El tiempo pasa rápidamente y el cierre de agosto aleja lo que sería habitual en estas fechas para dar paso a un brusco giro meteorológico. A través de las cabañuelas, Jorge Rey se ha adelantado a los pronósticos al lanzar una importante advertencia sobre el panorama que acompañará a la Península en breve. Pese a que el cambio parece que tardará un poco más de lo previsto, terminará por imponerse y sumergirá al país en una fase en la que las lluvias, las tormentas y la inestabilidad serán las grandes protagonistas.

Este giro en el ambiente obligará a la población a prepararse para jornadas en las que las precipitaciones irán en aumento a medida que transcurran las horas. El joven experto sostiene que la evolución del tiempo en septiembre puede arrancar de una forma desconocida hasta la fecha, trayendo consigo noticias poco favorables en lo relativo al mantenimiento del ambiente caluroso.

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El pronóstico de la AEMET: estabilidad generalizada con excepciones y alertas por viento

Por su parte, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reflejan de momento un contexto marcado por la presencia de altas presiones, garantizando la estabilidad en la mayor parte del país. En la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, aunque Galicia y el Cantábrico registrarán cielos cubiertos con posibilidad de alguna precipitación débil. Durante las mañanas se prevé nubosidad en Alborán y en el tercio este peninsular, con probables lluvias débiles en el bajo Ebro y tormentas en puntos del sureste que tenderán a abrir claros por la tarde. Tampoco se descartan chubascos o tormentas en la Ibérica sur o en los Pirineos, mientras que en Canarias se esperan intervalos nubosos al norte y cielos despejados en el resto.

La AEMET también señala la probabilidad de bancos de niebla matinales en el interior del este y norte peninsular, así como en Mallorca, junto a posibles brumas costeras en el Estrecho y Alborán y ligera presencia de calima en el sureste y Baleares. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el norte, descenderán en el sur y este, y se superarán los 35 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste y en el sur de Gran Canaria. Las mínimas subirán ligeramente o seguirán sin cambios, dando lugar a noches tropicales —sin bajar de 20 grados— en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y zonas bajas de Andalucía. En Canarias, donde se han activado alertas, soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de viento por la tarde.