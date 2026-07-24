MADRID. — El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha denegado la solicitud formulada por la defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para anular la causa en la que se le investiga por liderar, presuntamente, una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra. El juez justifica su decisión en que la petición fue presentada fuera del plazo legalmente establecido.

La representación legal del exlíder socialista había registrado un escrito en el que alegaba la vulneración de diversos derechos fundamentales y solicitaba la nulidad de varias actuaciones judiciales, entre ellas el registro efectuado en su oficina personal.

Extemporaneidad del recurso de la defensa

En el auto dictado por el magistrado, se razona que el recurso de la defensa incumple los plazos estipulados por la normativa procesal penal:

Plazo legal: La legislación vigente contempla un margen de 20 días para impugnar o solicitar la expulsión de actuaciones desde el momento en que la parte tiene acceso formal al procedimiento.

La legislación vigente contempla un margen de para impugnar o solicitar la expulsión de actuaciones desde el momento en que la parte tiene acceso formal al procedimiento. Resolución judicial: Al haberse presentado la solicitud extemporáneamente, el titular del Juzgado Central de Instrucción ha desestimado la petición sin entrar a valorar el fondo de las vulneraciones de derechos denunciadas por la representación de Zapatero.

Con esta decisión, la investigación judicial sobre la presunta mediación del expresidente en favor de la compañía aérea continúa su curso en la Audiencia Nacional.