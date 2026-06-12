El 40% de la población conectó con las retransmisiones del histórico viaje apostólico. La 1 de TVE lideró de forma absoluta la cobertura, registrando sus mayores picos en la inauguración de la torre de la Sagrada Familia y la misa multitudinaria en Tenerife.

MADRID, 12 de Junio de 2026 (EFE). — Un impacto televisivo sin precedentes recientes. Casi 19 millones de personas —específicamente 18,8 millones de espectadores únicos— han sintonizado en algún momento las retransmisiones especiales emitidas con motivo de la visita del papa León XIV a España. La cifra, que contempla tanto el consumo en lineal como en diferido, supone que el 39,6% de la población nacional siguió de cerca los actos y acontecimientos institucionales y litúrgicos protagonizados por el Sumo Pontífice durante su estancia en el país.

El exhaustivo informe analítico facilitado por la consultora Barlovento Comunicación detalla el colosal despliegue de los medios de comunicación de masas. En total, se computaron 282 hours de emisión dedicadas en exclusiva al seguimiento del líder de la Iglesia católica, repartidas en un entramado de 28 cadenas de televisión de ámbito nacional, autonómico y local.

La 1 de TVE lidera de forma absoluta el despliegue

De la masa total de telespectadores que conectaron al menos un minuto con la programación especial (catalogada técnicamente bajo el sello Fifty5Blue), la inmensa mayoría optó por la televisión pública. Un total de 14.728.000 ciudadanos sintonizaron en algún momento La 1 de Televisión Española (TVE), consolidando su liderazgo histórico en acontecimientos de Estado.

El resto del espectro radioeléctrico mostró una fragmentación en la que destacaron segundas opciones especializadas y grandes cadenas privadas. El Canal 24 Horas captó la atención de 4.167.000 personas, seguido muy de cerca por la cadena Trece, con un notable registro de 3,6 millones de espectadores únicos. Por su parte, Antena 3 logró 1,8 millones; La 2 alcanzó los 1,6 millones, y Telecinco superó por poco la barrera del millón con 1.089.000 seguidores. El interés se extendió también a cadenas autonómicas y temáticas como Telemadrid (1.033.000), Real Madrid HD (601.000) y TV Canaria (469.000), entre las principales posiciones.

El viaje apostólico concluyó este viernes con una masiva y emotiva misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, constituyendo el último acto oficial del pontífice en territorio español antes de emprender su regreso a Roma.

Perfil demográfico: Mujeres y mayores de 45 años

El desglose estadístico revela pautas muy marcadas en cuanto al consumo por franjas de edad y género. El sector más fiel a la figura de León XIV se concentró en la población adulta y de la tercera edad. El grupo comprendido entre los 45 y 64 años lideró el consumo absoluto con 7,2 millones de espectadores. Le siguieron los mayores de 75 años (3,6 millones) y el segmento de 65 a 74 años (3,5 millones).

En el extremo opuesto, el interés decreció entre los sectores más jóvenes del país. La franja de 25 a 44 años aportó 2,6 millones de espectadores, mientras que los jóvenes de entre 13 y 24 años apenas superaron el millón de contactos televisivos. En cuanto al género, las retransmisiones fueron seguidas mayoritariamente por el público femenino: 9,9 millones de mujeres frente a 8,9 millones de hombres.

Andalucía y Madrid encabezan el mapa por regiones

Geográficamente, el interés por la visita papal se distribuyó de manera desigual entre las comunidades autónomas. Los andaluces se situaron a la vanguardia nacional, registrando un total de 3.172.000 espectadores únicos. La Comunidad de Madrid ocupó el segundo lugar con 2,8 millones, seguida de Cataluña (2,6 millones) y la Comunidad Valenciana (2,1 millones). Las regiones de Castilla y León (1.140.000) y Galicia (1.109.000) también sobrepasaron el umbral del millón de usuarios, cerrando la lista la Comunidad Foral de Navarra con 277.000 espectadores.

Las emisiones más vistas del Pontífice

La televisión pública no solo lideró en espectadores acumulados, sino que acaparó las trece emisiones más vistas de todo el viaje papal de manera ininterrumpida. El evento cumbre en términos de audiencia media y cuota de pantalla (share) fue la retransmisión desde Barcelona de la inauguración de la torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia y su posterior misa solemne, logrando congregar a una media de 1.075.000 espectadores y un 12,2% de cuota.

El segundo hito de audiencia recayó en la retransmisión de la vigilia del pontífice con los jóvenes el sábado por la noche en Madrid, que promedió algo más de un millón de personas (11,8% de cuota). Le siguió de cerca el encuentro en el Movistar Arena con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, anotando 947.000 espectadores (10,9%).

Otras emisiones destacadas incluyeron momentos de altísima concentración de pantalla a pesar de sus horarios, como la llegada oficial a Madrid y la posterior visita al Palacio Real, que obtuvo un rotundo 22,3% de cuota media de pantalla (828.000 espectadores), o la multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles de Madrid, que detentó un 21% de share institucional con 758.000 espectadores de media, confirmando el masivo interés social y televisivo que ha despertado la figura de León XIV en todo el país.