La resolución de la ‘Liga de los nominados’ ha permitido la salvación de Yulen Pereira, mientras que el abandono por prescripción médica de Alma Bollo altera la lista definitiva de expuestos ante la audiencia.

La edición de ‘Supervivientes All Stars 2026’ ha completado este domingo la configuración de su primera nómina definitiva de nominados en el transcurso de la gala ‘Conexión Honduras’. Tras la puesta en marcha del proceso en la gala inaugural del pasado jueves —donde las decisiones de los capitanes de los equipos determinaron los primeros movimientos—, el reparto habitual de puntos y la resolución de las pruebas de inmunidad y salvación han dejado como concursantes expuestos a la decisión del público a Lola Ortiz, Víctor Janeiro y Arkano.

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El punto de partida del mecanismo de nominaciones quedó fijado durante la gala de estreno a través de los capitanes designados en las distintas localizaciones. Rubén Torres, al frente del equipo de Playa Luna, otorgó una nominación directa a Alma Bollo. Por su parte, Marta Peñate, en calidad de capitana de Playa Sol, concedió la inmunidad a Yola Berrocal. A estas decisiones se sumó la condición de inmunes ganada por Omar Sánchez y Albert Barranco tras proclamarse líderes, quedando excluidos del posterior reparto de votos entre los robinsones.

El escrutinio inicial de las puntuaciones emitidas por los participantes arrojó una primera lista de señalados compuesta por Lola Ortiz, Víctor Janeiro, Yulen Pereira, Alma Bollo y Arkano. Este grupo inicial quedaba pendiente de la resolución del proceso para encarar la primera gala de expulsión, programada para el próximo jueves bajo la conducción de Jorge Javier Vázquez.

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Víctor, Arkano y Lola son los nominados de la semana 💥



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No obstante, la lista sufrió modificaciones sustanciales debido a las dinámicas competitivas y sanitarias del concurso. Los cinco seleccionados se midieron en la denominativa ‘Liga de los nominados’, una de las novedades operativas introducidas en la presente entrega de ‘SV All Stars 3’. La mecánica, articulada a través de dos juegos clasificatorios, ofrecía al vencedor la opción de salir de la nómina de expuestos a la expulsión. Yulen Pereira se proclamó ganador de la prueba, obteniendo como recompensa el regreso al grupo de concursantes salvados.

A la resolución del juego se sumó el desenlace sobre el estado de salud de Alma Bollo. La concursante, que había sido evacuada previamente tras acusar severos dolores en la zona del cuello y la espalda, recibió la notificación del dictamen elaborado por los servicios médicos del programa, que establecía su salida obligatoria del formato y su posterior regreso a España a causa de la lesión apreciada. La combinación de la victoria de Yulen Pereira en la ‘Liga de los nominados’ y la baja forzosa de Alma Bollo ha formalizado la lista definitiva, dejando únicamente a Lola Ortiz, Víctor Janeiro y Arkano en manos de la votación de la audiencia.