El lunes 14 de septiembre de 2026 La 1 emite un capítulo de La Promesa en el que la insistencia de Curro desencadena cambios en la zona de servicio, según el avance publicado por RTVE.es el 13/09/2026.

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Qué pasará hoy en La Promesa

En el arranque del capítulo, Curro presiona por una solución que modifica el orden interno de la casa. Según el avance de RTVE.es, las cocineras condicionaron su reincorporación al despido de Julio, pero el marqués promete que el ayuda de cámara del duque de Buenaventura no será responsable de la cocina, lo que permite recomponer parte de la estructura de trabajo.

La vuelta de Simona y Candela —según indica el avance— reactiva el clima de tensión y negociación dentro de la zona de servicio, ahora bajo una norma diferente pactada con el marqués. Ese cambio de responsabilidades altera jerarquías y tareas cotidianas en la casa.

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María cancela su boda con Carlo. En el último momento, María confiesa al lacayo que no está enamorada y pide paralizarlo todo; el avance muestra a Carlo “destrozado” por la decisión.

RTVE.es apunta además que Leocadia será la madrina de Curro. Ese gesto refuerza lazos simbólicos entre familias y personajes del palacio y puede arrastrar nuevas tensiones que afecten al relato central.

En conjunto, el episodio junta decisiones personales y acuerdos institucionales que reconfiguran roles: algunos vuelven a sus puestos, otros quedan en pausa y otros cambian de lugar dentro del engranaje de La Promesa.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 (TVE).

Horario habitual: 17:25.

La cita para lunes 14 de septiembre de 2026 es en horario de tarde en La 1; el avance de RTVE.es (13/09/2026) sitúa el foco en los pactos de la zona de servicio y en los giros personales que reconfiguran relaciones y planes dentro del palacio.

Los espectadores en Ceuta pueden seguir el episodio por TDT o en la web de RTVE.es, según la programación oficial de la cadena.

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