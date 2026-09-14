Ocho títulos llegan la semana del lunes 14 de septiembre de 2026, desde Reacher hasta Padre made in USA.

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La oferta incluye investigación, acción encubierta, sátira y animación, opciones que interesan a los ceutíes según sus preferencias de entretenimiento y que pueden verse en las plataformas y canales habituales en España.

Reacher

Conspiración y búsqueda de la verdad en Margrave

El exagente Jack Reacher queda atrapado tras ser detenido por un asesinato que no ha cometido. A partir de ahí, una trama de policías corruptos, empresarios y políticos lo empuja a investigar qué ocurre en Margrave, Georgia, según la sinopsis de la serie.

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En emisión esta semana: Reacher (temporada 2022-02-03). Valoración: 8.113.

Operaciones Especiales: Lioness

Acción encubierta desde dentro del terrorismo

Cruz Manuelos es reclutada para integrarse en el equipo Lioness Engagement de la CIA con el objetivo de frenar a una organización terrorista desde dentro. Joe, jefe de estación en la ficción, debe formar y liderar a los agentes encubiertos, según la sinopsis.

En emisión esta semana: Operaciones Especiales: Lioness (temporada 2023-07-23). Valoración: 8.169.

Kamen Rider

Motoristas que se transforman con un esquema común

Cada temporada plantea una historia independiente con personajes y tramas propias, aunque mantiene un patrón similar: el protagonista, por medios tecnológicos o fantásticos, se transforma con una frase característica, según la descripción aportada. Es especialmente recurrente entre seguidores del género por su continuidad de formato.

En emisión esta semana: Kamen Rider (temporada 1971-04-03). Valoración: 6.4.

Hombres en una Misión

Celebridades como estudiantes y batallas de humor

El formato reúne a celebridades masculinas en una fantasía de estudiantes de secundaria; se suceden entradas de estudiantes de transferencia y batallas de humor y payasadas, según la sinopsis facilitada.

En emisión esta semana: Hombres en una Misión (temporada 2015-12-05). Valoración: 7.4.

Ted Lasso

Un entrenador llega al fútbol inglés con métodos propios

Un entrenador de fútbol americano prueba suerte en un club inglés con métodos poco convencionales; la serie explora si logrará ganarse a jugadores y aficionados a base de su estilo, según la sinopsis aportada. Funciona como opción de tono cercano y desarrollo pausado episodio a episodio.

En emisión esta semana: Ted Lasso (temporada 2020-08-14). Valoración: 8.368.

The Daily Show

Sátira política con el formato de “noticias falsas”

Presentado por Jon Stewart, el programa utiliza la sátira política como eje y se emite en Comedy Central desde 1996; según la información facilitada, ha ganado 18 Primetime Emmys. Centra su enfoque en la actualidad, las noticias y los personajes políticos.

En emisión esta semana: The Daily Show (temporada 1996-07-22). Valoración: 6.4.

Linternas

Un misterio terrestre con policías intergalácticos

La historia sigue al recluta John Stewart y al legendario Hal Jordan, que investigan un asesinato en la Tierra que deriva en un misterio de mayor alcance, según la sinopsis proporcionada. Es una opción para quienes buscan ciencia ficción con elementos de suspense.

En emisión esta semana: Linternas (temporada 2026-08-16). Valoración: 8.3.

Padre made in USA

Animación para adultos con el sello de Seth MacFarlane

Serie de animación para adolescentes y adultos creada por Seth MacFarlane, autor también de Padre de familia, según la descripción facilitada. Mantiene su hueco como alternativa de humor animado para quienes prefieren ese formato.

En emisión esta semana: Padre made in USA (temporada 2005-02-06). Valoración: 7.02.

La semana combina investigación (Reacher), operaciones encubiertas (Operaciones Especiales: Lioness), comedia dramática (Ted Lasso) y formatos de sátira o animación para quienes buscan desconectar.

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