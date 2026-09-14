Jorge Rey detalla el avance del tiempo para los próximos días, con ambiente estable en la mayor parte de España, viento destacado el miércoles y un paulatino descenso térmico en el norte hacia finales de mes.

El joven divulgador meteorológico Jorge Rey ha ofrecido el pronóstico del tiempo para los próximos días en España, anticipando un escenario dominado por la estabilidad en la mayor parte del territorio peninsular, aunque con el paso de un frente que dejará precipitaciones localizadas en varios puntos del norte, este y archipiélago balear.

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A partir del miércoles 16 de septiembre, se prevé la aparición de precipitaciones en el área del Cantábrico, unas lluvias que se irán extendiendo hacia Cataluña la provincia de Barcelona y diversas zonas montañosas del sur peninsular. De cara al jueves, las precipitaciones continuarán manifestándose, concentrándose de forma especial en la franja cantábrica y nuevamente en el entorno de Barcelona.

La inestabilidad acusará un mayor repunte el viernes, jornada en la que las lluvias se acentuarán de manera específica en la zona de las Islas Baleares. Tras el paso de estas precipitaciones, el sábado dará paso a una jornada caracterizada por la tranquilidad meteorológica. La causa de este episodio responde al roce de un frente atmosférico sobre la Península Ibérica, cuyo impacto principal se dejará sentir entre las jornadas del miércoles y el jueves.

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En lo relativo al campo de vientos, se anticipa la presencia de rachas destacables que se notarán con mayor intensidad durante el miércoles en todo el país, una situación eólica que se mantendrá igualmente a lo largo de la jornada del jueves. No obstante, Rey califica el conjunto semanal como un periodo caracterizado por la estabilidad y la escasa inestabilidad de carácter general.

Por lo que respecta a los valores térmicos, los registros se mantendrán en guarismos plenamente veraniegos en toda la geografía española durante esta semana, una tendencia de temperaturas elevadas que se prolongará también a lo largo de la semana siguiente. En el tercio sur, los termómetros continuarán alcanzando máximas de hasta 37 grados, si bien se experimentará un posterior descenso debido a la entrada de una masa de aire procedente del norte. En las zonas septentrionales de la Península, el ambiente más fresco irá notándose de forma progresiva conforme se aproxime el final del mes de septiembre.