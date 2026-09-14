Este lunes, 14 de septiembre de 2026, “Valle Salvaje” se emite en La 1 / TVE a las 16:30. En el capítulo, Bárbara acude a un gran baile de la Corte y conoce a un misterioso muchacho; al mismo tiempo aumentan las sospechas sobre la posible implicación de Mercedes y Victoria en la desaparición de Dámaso.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance publicado por RTVE.es (13.09.2026), el episodio articula tres ejes principales: la tensión por la alianza entre Mercedes y Victoria, la confesión de Manuela y la aparición de un compañero para Bárbara en el baile.

El avance sitúa la primera línea de conflicto en las sospechas sobre la posible implicación de Mercedes y Victoria en la desaparición de Dámaso. Según RTVE.es, esas sospechas podrían traspasar el ámbito privado y afectar a la dinámica del resto de personajes.

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La confesión de Manuela —que admite estar enamorada de Alejo— aparece como un detonante para la pareja formada por Alejo y Luisa. El avance indica que esa revelación podría tener consecuencias negativas para su compromiso.

En paralelo, la incorporación de la trama del baile de la Corte concentra la atención en Bárbara: el encuentro con un misterioso muchacho, según el avance, puede abrir nuevas líneas narrativas y alterar las relaciones establecidas.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

“Valle Salvaje” se emite en La 1 / TVE con horario habitual de 16:30.

El capítulo de este lunes 14 de septiembre de 2026 llega a los hogares ceutíes a media tarde con las tramas mencionadas.

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