Un hombre de unos 45 años ha sido detenido por la Policía Local de Málaga acusado de un delito de agresión sexual a una menor de nueve años, su sobrina, en una vivienda familiar en la que convivían varios parientes.

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La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de unos 45 años como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor de nueve años, que es su sobrina. Los hechos investigados habrían ocurrido en el interior de la vivienda familiar en la que convivían varios miembros de la familia, entre ellos el sospechoso y la niña.

La investigación se inició después de que la menor contara a un familiar lo que supuestamente había sucedido. Según la información conocida, la niña relató que el hombre habría realizado presuntamente tocamientos por encima de la ropa durante un momento en el que ambos se quedaron solos en el domicilio.

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Tras conocer el relato de la menor, el familiar trasladó los hechos a los padres de la niña, que alertaron de inmediato de la situación. La menor se encontraba muy afectada cuando explicó lo ocurrido, según la información publicada sobre el caso.

Horas después, el propio sospechoso se presentó voluntariamente en dependencias de la Policía Local de Málaga. El hombre acudió a mediodía a las instalaciones policiales y quedó detenido como presunto responsable de los hechos investigados.

Durante las diligencias, la menor fue atendida mediante el procedimiento de la Sala Gesell, un espacio especialmente habilitado para que los menores puedan prestar declaración en un entorno protegido y evitar, en la medida de lo posible, que tengan que repetir su relato durante el procedimiento judicial.

El detenido pasó posteriormente a disposición judicial. Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, se acordó su libertad provisional como medida cautelar, junto con una orden de alejamiento que le impide aproximarse a la menor.

La causa continúa abierta y se investiga formalmente como un delito de agresión sexual. El procedimiento ha quedado en manos de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, órgano encargado de continuar con las actuaciones judiciales.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias concretas en las que se produjeron los hechos. La investigación judicial será la encargada de determinar las posibles responsabilidades derivadas del caso.