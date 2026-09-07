MADRID. — Los meses de julio y agosto se han cerrado en las carreteras españolas con un saldo de 240 personas fallecidas, lo que representa un incremento del 4 % (10 víctimas mortales más) en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este repunte en la mortalidad coincide con un máximo histórico en la movilidad estival, alcanzando cerca de 102 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 1,5 % más que en el verano de 2025.

Lee tambien: Tragedia en Manlleu: un incendio en la azotea de un edificio deja cinco jóvenes fallecidos

Los datos han sido presentados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el director general de Tráfico, Pere Navarro. Durante el balance provisional de la ‘Operación Verano’, Grande-Marlaska ha calificado el periodo estival como «un mal verano», recordando que una media de cuatro personas ha perdido la vida cada día en accidentes de tráfico.

Contraste entre julio y agosto

La evolución de la siniestralidad durante los dos meses de verano ha mostrado una clara divergencia:

Lee tambien: La borrasca Marta azota España: alertas naranjas, 85 carreteras cortadas y riesgo de deshielo por el repunte térmico

Julio: Se registraron 110 fallecidos, convirtiéndose en el tercer registro más bajo de la serie histórica y el segundo menor de la última década.

Se registraron 110 fallecidos, convirtiéndose en el tercer registro más bajo de la serie histórica y el segundo menor de la última década. Agosto: La cifra ascendió a 130 víctimas mortales, registrando el tercer peor dato de los últimos diez años para este mes. Agosto concentró además el mayor flujo de desplazamientos, con 52,5 millones de trayectos frente a los 49,5 millones de julio.

En total, se han contabilizado 218 siniestros mortales en los que, además de las víctimas fallecidas, 926 personas requirieron ingreso hospitalario, lo que supone un descenso del 10 % en heridos graves en comparación con el periodo estival previo.

Caída en los colectivos vulnerables y descenso histórico en motoristas

La nota positiva del balance la protagonizan los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas), cuya mortalidad global se ha reducido un 12 %.

Destaca el caso de los motoristas, con 54 fallecidos (18 menos que en 2025). Este dato sitúa al verano de 2026 como el primero desde 2014 en el que la media diaria de motoristas muertos baja de una persona al día. No obstante, el colectivo sigue siendo una prioridad para la DGT: la mitad de los siniestros mortales de motoristas ocurrieron en fin de semana, en carreteras convencionales y tras una salida de vía.

Por el contrario, la siniestralidad de otros colectivos vulnerables ha aumentado:

Peatones: 26 fallecidos (3 más que en 2025). Preocupa que de los 17 atropellos nocturnos o en el crepúsculo, 13 de las víctimas no llevaban elementos reflectantes .

26 fallecidos (3 más que en 2025). Preocupa que de los 17 atropellos nocturnos o en el crepúsculo, . Ciclistas: 12 víctimas mortales (3 más que el año anterior). Tres de los ciclistas no hacían uso del casco obligatorio en carretera.

Tipología de vías y falta de elementos de seguridad

Factor Detalle / Cifra Comparativa con 2025 Vías convencionales 175 fallecidos (73 % del total) Misma cifra que en 2025 Autopistas y autovías 65 fallecidos +10 víctimas Salida de vía 88 fallecidos (37 % del total) -14 víctimas Colisión frontal 54 fallecidos (23 % del total) +1 víctima Sin cinturón de seguridad 25 fallecidos (1 de cada 5) DGT reitera el riesgo

Incremento entre los jóvenes y balance anual

Por edades, se ha detectado un preocupante repunte de la mortalidad en la franja de jóvenes de 15 a 24 años, con 31 fallecidos (8 más que el año pasado). La franja que acumula más pérdidas sigue siendo la de 45 a 54 años, con 49 víctimas (8 más).

A nivel geográfico, comunidades como Andalucía (-10) y Cataluña (-9) lograron importantes reducciones de víctimas mortales, mientras que la Comunidad Valenciana (+12) y Murcia (+8) registraron los mayores incrementos.

En el cómputo global del año (del 1 de enero al 31 de agosto de 2026), las carreteras españolas suman 734 fallecidos, 16 menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja una reducción acumulada del 3 % que, según el ministro Interior, «no compensa el mal dato estival».