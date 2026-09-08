El inicio del curso escolar en Ceuta se ha visto ensombrecido por una profunda indignación entre las familias de los más de 16.000 alumnos convocados este martes a las aulas. Pese a los compromisos asumidos por el Gobierno de España de desplegar un dispositivo de seguridad con presencia de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y vigilancia privada, la jornada inaugural en los 35 centros de la ciudad autónoma transcurrió sin los refuerzos policiales y militares prometidos.

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Padres y madres de la comunidad educativa han calificado la situación de «nueva mentira» institucional al comprobar que en la inmensa mayoría de los colegios e institutos no se estableció vigilancia excepcional alguna, limitándose en algunos puntos concretos a la presencia de vigilantes privados en las puertas de acceso. Este escenario contrasta con el mensaje de tranquilidad emitido por la ministra de Educación, Milagros Tolón, quien horas antes había asegurado que los centros ceutíes contaban con todas las garantías para desarrollar la actividad académica con absoluta normalidad.

La falta de medidas efectivas ha reavivado la preocupación social en la ciudad autónoma, que encara la vuelta a las aulas tras la entrada masiva de miles de personas registrada a finales del mes de julio. Ante la desprotección percibida, parte del colectivo de familias se plantea no llevar a sus hijos a los centros escolares a lo largo de la semana si la Administración no procede al despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad en los accesos.

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