Elon Musk, Dario Amodei, Sam Altman y Demis Hassabis coinciden en la necesidad de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial ante los riesgos de seguridad, pérdida de control y disrupción económica.



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Cuatro de las principales figuras de la industria de la inteligencia artificial han coincidido en reclamar una desaceleración en el desarrollo de esta tecnología ante los riesgos que puede plantear si continúa avanzando al ritmo actual.

Elon Musk, fundador de xAI, ha respaldado públicamente el llamamiento de Dario Amodei, responsable de Anthropic, quien ha defendido la necesidad de avanzar “a un ritmo más lento” para reducir riesgos relacionados con la pérdida de control de los sistemas y sus posibles efectos económicos.

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Musk expresó su apoyo en X con un mensaje directo: “Dario tiene razón”. Sam Altman, responsable de OpenAI, también ha mostrado su respaldo a una moderación en la velocidad de desarrollo de la IA.

Altman ha reforzado además su discurso de cautela después de anunciar que OpenAI no saldrá a bolsa este año. Según explicó, considera que no sería un momento adecuado para dar ese paso.

Demis Hassabis, presidente de Google DeepMind, se ha situado en una línea similar. El directivo considera acertada la propuesta de Amodei, aunque cree necesario concretar cómo debería aplicarse. “Debemos ralentizar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA”, señaló.

OpenAI y Anthropic también han anunciado que permitirán auditorías independientes de sus sistemas. Amodei ha advertido especialmente de los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial en ciberataques y bioterrorismo.

El responsable de Anthropic defiende una regulación que permita reducir la velocidad del desarrollo sin perder ventaja estratégica frente a países como China. Su planteamiento busca ganar entre uno y dos años para avanzar en la seguridad, el alineamiento y la interpretabilidad de los modelos.

Amodei ha reclamado además una mayor intervención de los gobiernos democráticos y ha rechazado una prohibición total de la tecnología.

El debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial se ha intensificado también después de que un investigador de Anthropic abandonara su puesto por sus dudas sobre la forma en que las principales compañías están desarrollando sus sistemas.