Sigue en directo la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, marcada por la exigencia policial de paralizar la instalación del campamento en el puerto ante el grave riesgo de incendio junto a depósitos de combustible, los informes sobre afecciones ambientales en la ciudad y la máxima vigilancia de las fuerzas de seguridad ante las convocatorias de un nuevo asalto fronterizo previsto para el 20 de septiembre.
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Paralelamente, el SUP solicita a la Dirección General de la Policía una evaluación urgente de los riesgos laborales y operativos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La organización advierte sobre los peligros que entraña intervenir ante eventuales alteraciones del orden, reyertas multitudinarias o intentos de asalto a los ferris y zonas de embarque desde el nuevo emplazamiento portuario.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige formalmente al Ministerio de Transportes, a Puertos del Estado y a la Autoridad Portuaria la suspensión inmediata del proyecto de carpas de 16.000 metros cuadrados en el muelle de Poniente. El sindicato denuncia riesgos de incendio y evacuación por la proximidad a los depósitos de combustible, mientras el Gobierno acelera las obras para trasladar allí a un millar de migrantes acampados en la playa del Trampolín.
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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este lunes su primer barómetro tras la crisis migratoria de Ceuta para medir el impacto electoral del colapso fronterizo y el desgaste del Ejecutivo. El estudio evalúa el efecto de la comparecencia de Pedro Sánchez, las fricciones entre Interior y Defensa, y la desclasificación de los informes del CNI que desencadenaron la dimisión del jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, afirma que «parece bastante evidente» la existencia de un posible chantaje de Marruecos a Pedro Sánchez a raíz de la información extraída de su teléfono móvil con el programa Pegasus. Montero denuncia que la gestión de la crisis en Ceuta responde a «puro racismo», comparando la respuesta institucional con la acogida dada en su día a refugiados de Ucrania o Venezuela.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, defiende en TVE que el Ejecutivo no disponía de información que permitiera prever la dimensión del asalto en Ceuta, afirmando que «nadie fue capaz de prever un asalto de 70.000 personas». López insiste en que las alertas del CNI son permanentes pero de menor escala, y recalca que España es capaz de proteger sus fronteras respetando los derechos humanos.
El SUP fundamenta su petición de paralización del campamento portuario en Ceuta recordando los recientes incendios declarados en diversos asentamientos de la ciudad autónoma y cuestiona que se concentre a un millar de personas sin contar con los informes de evaluación de riesgos y planes de evacuación correspondientes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige al Ministerio de Transportes, a Puertos del Estado y a la Autoridad Portuaria la suspensión cautelar del campamento del muelle de Poniente, advirtiendo de serios riesgos de seguridad por su colindancia con depósitos de combustible e infraestructuras energéticas clave.
El Gobierno acelera los trabajos de habilitación de 16.000 metros cuadrados de carpas en el muelle de Poniente del puerto de Ceuta para reubicar a más de 1.000 migrantes procedentes de la playa del Trampolín, escenario de frecuentes reyertas en las últimas jornadas.
La Consejería de Medio Ambiente de Ceuta reclama al Gobierno un refuerzo de efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil para intensificar la vigilancia medioambiental y actuar coordinadamente sobre los asentamientos ilegales ubicados en las zonas de monte.
La Consejería de Medio Ambiente de Ceuta remite un informe al Ministerio para la Transición Ecológica en el que alerta de «riesgos ambientales y de salubridad» en el litoral, montes y espacios naturales de la ciudad debido a la acumulación de residuos y alteración de hábitats, exigiendo medidas urgentes de recuperación.