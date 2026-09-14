Sigue en directo la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, marcada por la exigencia policial de paralizar la instalación del campamento en el puerto ante el grave riesgo de incendio junto a depósitos de combustible, los informes sobre afecciones ambientales en la ciudad y la máxima vigilancia de las fuerzas de seguridad ante las convocatorias de un nuevo asalto fronterizo previsto para el 20 de septiembre.

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