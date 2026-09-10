El Apple Event de septiembre de 2026 marca el debut de John Ternus como CEO tras el relevo de Tim Cook, en una jornada donde la compañía de Cupertino ha desvelado su primer terminal plegable, la renovación de sus móviles de gama alta, el Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5.

La multinacional tecnológica Apple ha celebrado su esperado Apple Event de este mes de septiembre de 2026, una cita trascendental para la empresa de Cupertino al escenificar el estreno de John Ternus como máximo ejecutivo (CEO) de la compañía tras el paso a un lado dado por Tim Cook. En el plano de producto, la presentación ha estado protagonizada por la irrupción del iPhone Duo, el dispositivo plegable con el que la firma inaugura una nueva línea dentro de su catálogo para competir en un segmento ya explorado por el mercado, así como por los nuevos buques insignia iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. La renovación se ha completado con el anuncio del Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5.

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El iPhone Duo representa la entrada formal de la marca en la categoría de terminales con pantalla flexible. Este modelo incorpora un panel principal Super Retina XDR de 7,6 pulgadas cuando se encuentra completamente desplegado, mientras que su pantalla exterior alcanza las 5,4 pulgadas en formato plegado. Con el propósito de optimizar la visualización y mitigar los deslumbramientos y reflejos, el panel integra un acabado nanotexturizado. En su interior, el dispositivo equipa el nuevo procesador A20 Pro junto con el módem C2, un componente que promete velocidades de subida un 50 % más rápidas en comparación con la generación del iPhone 17 Pro.

Entre sus particularidades técnicas, el iPhone Duo opera exclusivamente mediante tecnología eSIM y prescinde de ranura física. Su arquitectura energética se apoya en un sistema de doble batería que funciona de manera unificada, ofreciendo una autonomía de 31 horas de reproducción de vídeo en la pantalla interior de 7,6 pulgadas y elevando esa cifra hasta las 44 horas cuando se utiliza la pantalla externa. Asimismo, el sistema de carga rápida permite alcanzar el 50 % de la capacidad en 20 minutos. En el apartado fotográfico, la configuración consta de un sensor principal de 48 megapíxeles combinado con un teleobjetivo de 12 megapíxeles de dos aumentos (x2). En España, el terminal estará disponible desde 2.339 euros, abriéndose las reservas el 16 de octubre y fijando su fecha de venta oficial para el 23 de octubre.

iPhone Duo costs up to $3,199 with 2TB of storage pic.twitter.com/I2BFYZRpAI — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2026

Por su parte, los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max refrescan la gama profesional de la marca. Disponibles en acabados negro, plata, en el inédito tono azul Glaciar y en burdeos, su diseño exterior destaca principalmente por una reducción en el tamaño de la muesca o notch. En materia de software, Apple ha profundizado en la integración de Apple Intelligence, trasladando sus capacidades directamente a la aplicación de cámara mediante un nuevo «modo Siri».

These are the new iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, and iPhone Duo colors 🔥 pic.twitter.com/9dTlXP2JUo — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2026

En el plano del rendimiento, la pareja de terminales incorpora el chip A20 Pro diseñado bajo una arquitectura de 2 nanómetros enfocada en la eficiencia energética, dotado con 6 núcleos de CPU y 7 núcleos de GPU que incrementan el rendimiento gráfico hasta en un 40 %. Para gestionar el calor generado por este hardware, la compañía ha integrado una nueva cámara de vapor. Respecto a la autonomía, la batería del iPhone 18 Pro se iguala a la del anterior iPhone 17 Pro Max ofreciendo hasta 24 horas por carga, mientras que el iPhone 18 Pro Max escala su duración hasta las 30 horas continuadas. Su sistema fotográfico principal estrena un sensor de 48 megapíxeles dotado de apertura dinámica automática para regular la entrada de luz en la lente, apoyado por la herramienta «Pro Controls» para un manejo avanzado. El precio de entrada en España se sitúa en 1.469 euros para el iPhone 18 Pro y en 1.619 euros para la versión Pro Max.

iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo pic.twitter.com/LEVPDRhNO3 — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2026

En el ámbito del audio personal, la tecnológica ha mostrado los AirPods 5, manteniendo la división comercial entre el modelo con cancelación activa de ruido (ANC) y la variante estándar sin esta prestación. Los nuevos auriculares prometen anular hasta un 50 % más de ruido exterior que la generación previa e introducen sensores de presión en el patilla para ajustar el volumen. El estuche incorpora ahora soporte de carga inalámbrica y amplia la batería hasta alcanzar 5 horas de reproducción continuada con cancelación activa y hasta 22 horas totales apoyadas en la petaca. En el apartado sonoro incorporan arquitectura multipuerto, ecualizador adaptativo y funciones avanzadas como traducción en tiempo real y gestión de tiempo libre.

This is the new AirPods 5 🔥 #AppleEvent pic.twitter.com/ONAB6l73j1 — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2026

La división de relojes inteligentes ha registrado una doble actualización. El Apple Watch Series 12 se presenta como una propuesta continuista que conserva la caja, dimensiones y marcos de su antecesor, pero actualiza su arquitectura interna con el procesador S11. Este modelo recupera el acabado cerámico en tonos blanco y gris oscuro —ausente en la gama desde el año 2017— y añade un sensor de frecuencia cardíaca de medición constante. Asimismo, estrena la aplicación «Readiness», diseñada para compilar las métricas de salud recogidas por el dispositivo y ofrecer un resumen diario del estado del organismo. Su precio de partida arranca en los 449 euros, estando disponible para reserva inmediata.

This is the Apple Watch Series 12 #AppleEvent pic.twitter.com/rjHlHzcn01 — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2026

Finalmente, tras dos años sin revisiones en la línea técnica de la variante de alta resistencia, se ha presentado el Apple Watch Ultra 4. Equipado de igual modo con el chip S11 para ejecutar las funciones de Apple Intelligence, este reloj añade la capacidad de analizar la actividad diaria del usuario para elaborar un resumen al cierre de la jornada, aclarando desde la firma que no posee la facultad de almacenar conversaciones ni generar transcripciones de las mismas. Al igual que el modelo Series 12, incluye la herramienta «Readiness» para la evaluación integral de los datos de salud y estado físico recopilados. El precio de venta fijado para el Apple Watch Ultra 4 es de 899 euros.