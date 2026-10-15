El Consejo General del Notariado constata un vuelco histórico en el mercado inmobiliario: la población residente norteafricana encabeza las operaciones por segunda vez desde 2007 tras el desplome de las adquisiciones por parte de ciudadanos del Reino Unido.

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Vuelco histórico en la radiografía de la propiedad inmobiliaria en España. Los ciudadanos de nacionalidad marroquí han superado a los británicos y se han convertido en los principales compradores extranjeros de vivienda en el país, según reflejan las estadísticas del Consejo General del Notariado publicadas este jueves relativas al primer semestre de 2026. La inversión marroquí protagonizó un total de 4.960 compraventas de vivienda libre en los primeros seis meses del año, frente a las 4.541 operaciones suscritas por compradores de Reino Unido, poniendo fin a cerca de dos décadas de hegemonía británica indiscutible.

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Se trata de la segunda ocasión en que Marruecos ocupa el liderazgo de este indicador desde 2007. En los 39 semestres examinados en la serie histórica notarial, los británicos lideraron la clasificación en 37 periodos, cediendo únicamente la primera plaza de forma puntual en la primera mitad de 2021. Aunque Reino Unido recuperó el primer puesto seis meses después y lo conservó por un estrecho margen hasta el cierre de 2025, el volumen actual dista notablemente de las 10.591 compraventas firmadas por británicos en el primer semestre de 2007, cifra que quintuplicaba entonces las 2.092 registradas por compradores marroquíes.

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Caída acusada de la demanda no residente de origen británico

El cambio en la cabeza de la clasificación responde principalmente al fuerte retroceso de las operaciones efectuadas por los ciudadanos de Reino Unido, más que a un repunte en las compras norteafricanas. De hecho, las operaciones de los compradores marroquíes experimentaron un descenso interanual del 12,6% en el primer semestre de 2026. Sin embargo, la caída fue sustancialmente más pronunciada en la demanda británica, que sufrió una contracción del 21% al perder más de 1.200 transacciones en apenas doce meses.

El estrechamiento del margen resultaba ya evidente en los registros recientes: mientras que en la primera mitad de 2023 los británicos superaban en 1.418 viviendas a los marroquíes, la brecha descendió a 414 en 2024 y a tan solo 72 en el mismo periodo de 2025, hasta consolidarse el adelantamiento en la primera mitad del ejercicio corriente.

Radiografía de dos perfiles opuestos: precio y residencia

Las cifras notariales evidencian que el mercado de vivienda que absorben ambas nacionalidades responde a patrones socioeconómicos y territoriales radicalmente distintos:

Comprador de nacionalidad marroquí (Asentado y primera residencia): El 98,7% de las adquisiciones realizadas por ciudadanos marroquíes (4.897 de las 4.960 operaciones) fueron efectuadas por personas que residen de forma acreditada en España, consolidando una tendencia que encabeza el segmento de extranjeros residentes desde 2019. El precio medio abonado se situó en los 801 euros por metro cuadrado, el importe más asequible de toda la estadística notarial, focalizado prioritariamente en el acceso a la vivienda habitual en núcleos urbanos y municipios periféricos.

Comprador de nacionalidad británica (Inversión o vacacional): El 52,6% de sus operaciones (2.388 de 4.541) correspondieron a personas no residentes en España. El precio medio alcanzado se elevó a los 2.730 euros por metro cuadrado (un 10% más que un año antes), importe 3,4 veces superior al pagado por los compradores marroquíes, reflejando una demanda concentrada en municipios turísticos de costa y segmentos inmobiliarios de mayor poder adquisitivo.