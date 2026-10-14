Nuevo Astillero de Huelva continúa avanzando en su proceso de modernización y desarrollo industrial con el objetivo de reforzar progresivamente su capacidad productiva y operativa.

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‹ › Foto 1 de 2 Nuevo Astillero de Huelva avanza en modernización junto a SOERMAR

En este marco, el astillero ha recibido la visita de representantes de SOERMAR, en una jornada de trabajo centrada en analizar las instalaciones y las principales actuaciones previstas dentro de su plan de inversiones.

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Los representantes de SOERMAR han recorrido las instalaciones de Nuevo Astillero de Huelva para conocer de primera mano sus capacidades actuales y analizar las actuaciones planteadas para su modernización.

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En la reunión se han revisado las principales líneas de inversión planteadas, que incluyen actuaciones destinadas a la modernización de los medios de elevación y transporte industrial, la incorporación de nuevos equipos y tecnologías de fabricación, la adecuación de espacios productivos y la modernización de instalaciones y servicios industriales, entre otras.

Este proceso forma parte de la estrategia de Nuevo Astillero de Huelva para reforzar su posición como activo industrial y naval de referencia en la provincia, incrementando de manera progresiva sus capacidades y mejorando la eficiencia y competitividad de sus instalaciones.