Nuevo Astillero de Huelva continúa avanzando en su proceso de modernización y desarrollo industrial con el objetivo de reforzar progresivamente su capacidad productiva y operativa.
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En este marco, el astillero ha recibido la visita de representantes de SOERMAR, en una jornada de trabajo centrada en analizar las instalaciones y las principales actuaciones previstas dentro de su plan de inversiones.
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Los representantes de SOERMAR han recorrido las instalaciones de Nuevo Astillero de Huelva para conocer de primera mano sus capacidades actuales y analizar las actuaciones planteadas para su modernización.
En la reunión se han revisado las principales líneas de inversión planteadas, que incluyen actuaciones destinadas a la modernización de los medios de elevación y transporte industrial, la incorporación de nuevos equipos y tecnologías de fabricación, la adecuación de espacios productivos y la modernización de instalaciones y servicios industriales, entre otras.
Este proceso forma parte de la estrategia de Nuevo Astillero de Huelva para reforzar su posición como activo industrial y naval de referencia en la provincia, incrementando de manera progresiva sus capacidades y mejorando la eficiencia y competitividad de sus instalaciones.