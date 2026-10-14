El Ministerio para la Transición Ecológica analizó 10 estaciones en Ceuta el jueves 15 de octubre de 2026: el promedio de la Gasolina 95 es 1,619 €/L, la Gasolina 98 1,645 €/L y el diésel (Gasóleo A) 1,725 €/L.

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Los precios varían por marca y por estación dentro de la ciudad.

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Repasamos las estaciones con los precios más bajos y los más altos para facilitar la comparación antes de repostar.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.604 €

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.604 €

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.623 €

(Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.623 €

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.623 €

Gasolina 98

SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.623 €

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.634 €

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.634 €

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.653 €

(Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.653 €

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.709 €

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.709 €

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €

(Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.728 €

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.728 €

Las más caras

El informe del Ministerio para la Transición Ecológica recoge también las estaciones con precios más elevados en Gasolina 95. Aparecen tres establecimientos en 1.624 €/L:

CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n-f rente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.624 €

(Avenida Martinez Catena s/n-f rente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n, Ceuta): 1.624 €

(Avenida Gonzalez Tablas, s/n, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbon, 27, Ceuta): 1.624 €

Consejos

Compara por tipo de combustible. Las diferencias afectan de forma distinta a la Gasolina 95, la Gasolina 98 y al diésel.

Las diferencias afectan de forma distinta a la Gasolina 95, la Gasolina 98 y al diésel. Fíjate en el recorrido. Las estaciones más económicas se localizan en Muelle Alfau, Teniente Gral Muslera y Muelle Cañonero Dato; valora el tiempo de trayecto antes de repostar.

Las estaciones más económicas se localizan en Muelle Alfau, Teniente Gral Muslera y Muelle Cañonero Dato; valora el tiempo de trayecto antes de repostar. Usa los promedios como referencia. Si tu estación supera los valores indicados arriba, puede merecer la pena buscar alternativas cercanas.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos publicados para Ceuta, jueves 15 de octubre de 2026).

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