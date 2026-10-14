El Ministerio para la Transición Ecológica analizó 10 estaciones en Ceuta el jueves 15 de octubre de 2026: el promedio de la Gasolina 95 es 1,619 €/L, la Gasolina 98 1,645 €/L y el diésel (Gasóleo A) 1,725 €/L.
Lee tambien: Precio de la luz hoy, jueves 15 de octubre de 2026: el pico caro de la jornada cae sobre la noche, ojo con 20:00-21:00
Los precios varían por marca y por estación dentro de la ciudad.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Repasamos las estaciones con los precios más bajos y los más altos para facilitar la comparación antes de repostar.
Lee tambien: IBEX 35 | 14 de octubre de 2026: cierra al alza y se acerca a la cota de 19.300 puntos
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.604 €
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.604 €
- SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.623 €
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.623 €
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.623 €
Gasolina 98
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.623 €
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.634 €
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.634 €
- SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.653 €
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.653 €
Diésel
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.709 €
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.709 €
- SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.728 €
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.728 €
Las más caras
El informe del Ministerio para la Transición Ecológica recoge también las estaciones con precios más elevados en Gasolina 95. Aparecen tres establecimientos en 1.624 €/L:
- CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n-f rente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.624 €
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n, Ceuta): 1.624 €
- MOEVE (Avenida Juan de Borbon, 27, Ceuta): 1.624 €
Consejos
- Compara por tipo de combustible. Las diferencias afectan de forma distinta a la Gasolina 95, la Gasolina 98 y al diésel.
- Fíjate en el recorrido. Las estaciones más económicas se localizan en Muelle Alfau, Teniente Gral Muslera y Muelle Cañonero Dato; valora el tiempo de trayecto antes de repostar.
- Usa los promedios como referencia. Si tu estación supera los valores indicados arriba, puede merecer la pena buscar alternativas cercanas.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos publicados para Ceuta, jueves 15 de octubre de 2026).
Te puede interesar
Consulta las gasolineras más baratas de Ceuta hoy, con los precios oficiales al día.
Servicios de Ceuta hoy: