Unas 200 personas se concentran en La Torrecilla para reclamar tres presas de laminación y la unión de las ramblas de Biznaga y Béjar para frenar posibles inundaciones torrenciales.

Alrededor de 200 personas, según las estimaciones de los organizadores, se han concentrado este domingo en la pedanía de La Torrecilla de Lorca coincidiendo con el 14 aniversario de la riada de San Wenceslao. Durante el acto, el colectivo vecinal ha denunciado los 14 años de abandono que aseguran padecer por parte de las administraciones públicas tras uno de los episodios de inundaciones más graves sufridos en la zona, en el que se llegaron a registrar hasta 179 litros por metro cuadrado.

Lee tambien: Mallorca alberga la calle más cara de España: comprar vivienda en el Camí des Salinar cuesta 15 millones de media

Reclamaciones históricas y temor ante nuevas lluvias torrenciales

El presidente de los vecinos de Campillo, Joaquín Giner, ha lamentado que no se sumara una mayor cantidad de personas a la convocatoria pública para recordar el desastre natural. Giner ha señalado que las peticiones del colectivo continúan siendo las mismas 14 años después de la catástrofe, sin que se hayan materializado las soluciones requeridas para la protección del territorio.

Entre las infraestructuras demandadas por los residentes de la zona se encuentra la construcción de tres presas de laminación diseñadas para frenar la llegada del agua en caso de lluvias torrenciales. Asimismo, los vecinos exigen la ejecución de un canal de conexión que una la Rambla de Biznaga con la Rambla de Béjar para evacuar el caudal de forma segura.

Lee tambien: La lluvia da un respiro al incendio de Riglos tras calcinar 17.500 hectáreas y mantiene a más de 1.000 vecinos desalojados

Los afectados manifiestan el temor de que unas hipotéticas inundaciones en la actualidad puedan acarrear consecuencias mucho peores para el municipio de Lorca. Asimismo, los vecinos han criticado abiertamente que dos de los proyectos técnicos elaborados para realizar las obras necesarias hayan sido paralizados por el Ministerio de Medio Ambiente, manteniendo la situación de riesgo en la zona.