El Camí des Salinar, en el municipio mallorquín de Andratx, se corona como la calle más cara de España para adquirir una vivienda, con un precio medio ofertado de 15 millones de euros.

El Top 5 del lujo inmobiliario

La hegemonía de las zonas más exclusivas se concentra principalmente entre Baleares, la Comunidad de Madrid y la Costa del Sol, donde todas las direcciones del top 10 superan holgadamente los 6,3 millones de euros de media.

Camí des Salinar (Andratx, Mallorca): 15,0 millones de euros.

15,0 millones de euros. Paseo de los Lagos (Pozuelo de Alarcón, Madrid): 11,0 millones de euros.

11,0 millones de euros. Coto Zagaleta (Benahavís, Málaga): 10,5 millones de euros.

10,5 millones de euros. Carrer Mossa (Palma, Mallorca): 9,8 millones de euros.

9,8 millones de euros. Paseo del Conde de los Gaitanes (La Moraleja, Madrid): 8,9 millones de euros.

Disparidad entre comunidades autónomas

El estudio muestra un abanico de precios que varía ampliamente según la región geográfica analizada. Oportunidades exclusivas que superan el millón de euros se extienden a otras regiones del país:

Canarias: 5,95 millones de euros

5,95 millones de euros Cataluña: 5,90 millones de euros

5,90 millones de euros Comunidad Valenciana: 4,20 millones de euros

4,20 millones de euros Galicia: 1,98 millones de euros

1,98 millones de euros Euskadi: 1,79 millones de euros

En el extremo opuesto de la tabla, las zonas más asequibles para conseguir la calle «más cara» de la autonomía la encabeza Castilla-La Mancha (335.000 € de media), seguida por Extremadura (475.000 €) y Asturias (490.000 €).

Idealista ha matizado que esta métrica refleja la media de todos los inmuebles anunciados dentro de cada calle analizada, y no representa necesariamente las transacciones individuales de precios récord o los inmuebles aislados más costosos del mercado.