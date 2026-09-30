La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo de Lototurf celebrada el miércoles 30 de septiembre de 2026. Los datos se han facilitado por el organismo responsable del juego y son reproducidos aquí con fines informativos para la ciudadanía ceutí.

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Se recuerda que la verificación definitiva y cualquier gestión administrativa deben realizarse ante la entidad oficial. La presente información se ofrece como resumen operativo útil para quienes hayan participado en Ceuta y sus alrededores.

Combinación ganadora de Lototurf — miércoles 30 de septiembre de 2026

Combinación: 06, 08, 21, 28, 30, 31.

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Caballo ganador: 1. Reintegro: 2.

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

El escrutinio se ha realizado conforme a la normativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los premios se determinan en función del número de aciertos de la combinación principal, del acierto del caballo y del reintegro. En esta nota no se incluyen cuantías ni listados de comprobación de combinaciones por categoría, que figuran en la documentación oficial de SELAE.

Se aconseja a los ceutíes que conserven los documentos de participación y consulten la clasificación de categorías en la sede electrónica de la entidad o en los puntos de venta autorizados.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Lototurf se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 31 y un caballo entre el 1 y el 12. Habitualmente el sorteo se celebra los domingos; en esta ocasión la edición correspondió al miércoles 30 de septiembre de 2026, según la programación oficial. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro.

Se permite la realización de apuestas múltiples y otras modalidades contempladas en la normativa de SELAE; para detalles sobre combinaciones, variantes y validación de boletos deben consultarse las bases oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados conforme a los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y sus entidades colaboradoras. El plazo para efectuar la reclamación y cobro de billetes y boletos premiados se establece en 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

Se recuerda que las posibles retenciones fiscales se aplicarán según la normativa de la Agencia Tributaria; las exenciones y umbrales aplicables serán los establecidos por dicha administración tributaria y deberán ser consultados en su normativa vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Lototurf es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad habitual es semanal, con sorteos regulares según el calendario oficial. En Ceuta, los puntos de venta autorizados y los canales electrónicos oficiales son los habilitados para la participación y el cobro.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de billetes y premisos deberá realizarse ante la entidad oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es la fuente oficial de esta información. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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