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Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Ceuta participaron en un minuto de silencio en solidaridad ante la grave situación que enfrenta la ciudad. Esta acción se llevó a cabo el 30 de julio de 2026.

El acto estuvo marcado por un ambiente de respeto y reflexión, manifestando el compromiso de los ceutíes con su comunidad y la difícil coyuntura que atraviesan.

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Ceuta, en un claro mensaje de unidad, reafirma su espíritu de resistencia y su voluntad de seguir adelante ante los retos actuales.