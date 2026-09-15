El actor gallego Luis Zahera ha expresado públicamente su apoyo y solidaridad con Ceuta y con la Agrupación Deportiva Ceuta mediante la difusión de una fotografía con la camiseta oficial del club.

El gesto del reconocido intérprete se produce tras su reciente visita a la ciudad autónoma para presentar su monólogo de humor ‘Chungo’ y coincide con una coyuntura difícil tanto en el ámbito social como en el deportivo para el entorno ceutí.

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El respaldo de Luis Zahera se suma a las muestras de afecto recibidas por la población ceutí desde los acontecimientos del pasado 30 de julio. Con motivo de la representación de su espectáculo cómico ‘Chungo‘, el actor gallego se desplazó a la localidad el viernes 11 de septiembre para actuar en el recinto del Parque Marítimo del Mediterráneo.

Aprovechando su estancia en la ciudad autónoma, Zahera transmitió a los ceutíes su apoyo ante la delicada situación que atraviesa el territorio. El gesto se formalizó a través de una imagen difundida este lunes por la AD Ceuta, en la que se observa al intérprete vistiendo la primera equipación del equipo de fútbol local mientras señala a la ciudad desde una posición elevada.

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