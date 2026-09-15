A partir del próximo 21 de septiembre se producirá el cambio de estación, anticipando unas jornadas donde la disminución paulatina de la luz vespertina desembocará en la modificación horaria programada para el mes de octubre.

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El ajuste oficial implicará atrasar los relojes una hora durante la madrugada, marcando el inicio de un periodo con mañanas más luminosas y anocheceres más tempranos que se prolongará hasta la primavera del próximo año.

Fecha y hora oficial del cambio de horario de invierno

La transición hacia el horario de invierno en 2026 tendrá lugar en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. De forma concreta, cuando las agujas marquen las 3:00 de la madrugada, los relojes deberán retrasarse hasta las 2:00, otorgando una hora más a esa jornada nocturna.

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Esta alteración en los relojes conlleva un impacto directo en la distribución de la claridad del día. Los días comenzarán con luz a primera hora de la mañana, mientras que las tardes experimentarán un acortamiento visible, puesto que el sol se pondrá una hora antes según la referencia horaria oficial. Esta disposición se mantendrá vigente durante los meses venideros, extendiéndose hasta el siguiente cambio al horario de verano programado para marzo de 2027.

La normativa europea y la continuidad de la alternancia horaria

A pesar de las constantes conversaciones sobre la posible abolición de este sistema, la Comisión Europea fijó de forma oficial el marco regulatorio el 18 de marzo de 2026 mediante la publicación del calendario de cambios de hora correspondiente al quinquenio 2027-2031, en cumplimiento de la Directiva 2000/84/CE. A través de este documento, la institución comunitaria adelantó las fechas de inicio y finalización del horario de verano, prolongando su aplicación hasta el año 2031, sin que ello impida que el modelo pueda ser revisado o suprimido antes de concluir dicho plazo.

El debate sobre el futuro del ajuste horario permanece activo en la Unión Europea desde que la Comisión Europea planteara en 2018 el fin de la alternancia, postura respaldada por el Parlamento Europeo en 2019. Pese a dicho apoyo institucional, la iniciativa continúa estancada. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reabrió la discusión señalando la falta de sentido del cambio de horario actual, fundamentando su posición en la escasez del ahorro energético obtenido y en los potenciales efectos perjudiciales para la salud de la ciudadanía.