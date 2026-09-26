Este sábado, 26 de septiembre de 2026, Baleària, DFDS y Naviera Armas cubren las salidas entre Ceuta y Algeciras; los trayectos duran entre 60 y 90 minutos según el buque.

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El servicio conecta diariamente Ceuta con la península a través del Puerto de Ceuta, gestionado por la Autoridad Portuaria de Ceuta. La distancia por mar entre Ceuta y Algeciras es de unos 14 km, por lo que los fast ferries realizan la travesía en alrededor de una hora. Para los ceutíes que viajan por trabajo, por motivos familiares o por transporte de mercancías, es habitual planificar con antelación y confirmar condiciones de embarque. Compruebe horarios y cualquier cambio directamente con la compañía antes de desplazarse.

Ruta Ceuta – Algeciras

Salidas desde Ceuta programadas para el sábado 26 de septiembre de 2026.

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Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas desde Algeciras programadas para el sábado 26 de septiembre de 2026.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Preséntese en el puerto con al menos 45 minutos de antelación, sobre todo en días con varias salidas concentradas; las compañías pueden modificar el orden de embarque o los horarios por operativa. Revise la previsión meteorológica para el Estrecho y lleve la documentación necesaria para viajar. Si viaja con vehículo o carga, confirme con la compañía los requisitos y los plazos de embarque. En caso de cambios o incidencias, consulte directamente con Baleària, DFDS o Naviera Armas antes de desplazarse.

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