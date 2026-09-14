La 82ª edición de la ronda española arrancará en Galicia con motivo del Año Xacobeo y retrasará su inicio al 4 de septiembre para no coincidir con el Supermundial de la UCI.

La organización de la Vuelta a España ha dado a conocer los detalles principales del recorrido y el calendario de la edición de 2027 antes del inicio de la última etapa de la carrera de 2026. La 82ª edición de la gran ronda nacional comenzará en Santiago de Compostela y concluirá en Madrid, en una convocatoria que introducirá una modificación eventual en sus fechas habituales de disputa, desarrollándose entre el 4 y el 26 de septiembre.

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El pistoletazo de salida en Santiago de Compostela responde a la celebración del Año Santo Xacobeo en 2027. La jornada inaugural no consistirá en una jornada de transición, sino en una etapa en línea que discurrirá por puntos significativos del Camino de Santiago. La carrera permanecerá en territorio gallego durante un mínimo de cuatro etapas que recorrerán las cuatro provincias de la comunidad autónoma. Con este inicio, la prueba vuelve a partir desde el territorio nacional tras tres ediciones consecutivas con arranques internacionales en Lisboa, Turín y Mónaco.

El diseño general del trazado de 2027 concentrará su itinerario en la zona norte del país. El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha confirmado que el pelotón no transitará por Andalucía ni por el Levante, zonas geográficas que han acogido la casi totalidad del recorrido en la edición de 2026.

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La alteración en el calendario oficial, que demorará el comienzo de la prueba al 4 de septiembre, viene motivada por la programación del Supermundial organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), previsto entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. Esta modificación de fechas evitará la coincidencia con el Gran Premio de España de Fórmula 1, evento que se disputará en Madrid hasta, como mínimo, el año 2035. A este respecto, Guillén ha señalado que existen conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid sobre la posibilidad de albergar ambos acontecimientos en un mismo fin de semana. La organización ha precisado que el cambio de fechas posee un carácter estrictamente puntual y que en 2028 la competición regresará a su programación habitual en el tercer fin de semana de agosto, debido a que el marco estival actual favorece la afluencia de público a las calles y mantiene los niveles de audiencia.

El anuncio de la próxima edición se produce en el marco del cierre de la carrera de 2026, que concluye en Madrid tras una edición marcada por la participación de figuras internacionales como Tadej Pogacar, el tetracampeón Primoz Roglic y el ciclista español Enric Mas, quien ha alcanzado el primer puesto de la clasificación general tras haber cosechado cuatro podios en años anteriores. De cara a 2027, la capital de España volverá a ser la meta final de la ronda, según ha ratificado la propia dirección de la prueba.