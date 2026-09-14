El técnico rojiblanco analiza el triunfo en el Reale Arena ante la Real Sociedad tras dos derrotas consecutivas, elogia el impacto de Jonathan David tras salir desde el banquillo y destaca la importancia de la contundencia defensiva.

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa tras el triunfo del Atlético de Madrid en el Reale Arena frente a la Real Sociedad, un resultado que pone fin a la racha de dos derrotas consecutivas del conjunto colchonero. El entrenador argentino abordó con franqueza el desarrollo de un encuentro complejo y no dudó en señalar la relevancia de las decisiones arbitrales en el desenlace del choque, admitiendo que en esta ocasión la fortuna cayó del lado madrileño tras la acción señalada como penalti por mano del cuadro vasco.

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El preparador rojiblanco contextualizó el momento que atraviesa la plantilla e hizo hincapié en la evolución del grupo tras los últimos tropiezos. «La alegría llega cuando uno gana. Se puede mejorar porque estamos en reconstrucción y no tengo duda de que es así. Ellos tuvieron dos ocasiones en la primera parte y nosotros otras dos. Luego, en la segunda, no han generado peligro hasta el disparo de Jonathan David y luego el penalti. Esta vez salimos favorecidos de una jugada rocambolesca», reconoció el técnico colchonero al analizar la jugada que protestó el equipo txuri-urdin y que permitió desatascar el enfrentamiento.

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En su análisis de la gestión del partido, Simeone ensalzó la aportación del delantero canadiense Jonathan David, cuya entrada en la segunda mitad resultó determinante para inclinar la balanza. «Salió bien porque, si no, me hubieran dicho que por qué saqué a Baena y Kang-in. Salió como queríamos. Metimos un delantero que vino bien. Le dije que no empezaba de inicio, pero que le íbamos a necesitar. Hizo lo que necesitaba el equipo. Tiene mucha profundidad. Nos ha dejado buenas sensaciones en los minutos que ha jugado», explicó el entrenador sobre la planificación táctica de los cambios.

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El técnico argentino reflexionó sobre las exigencias necesarias para sumar triunfos en el fútbol de alto nivel, remarcando que «todo va de la mano» y recordando que «es muy difícil ganar sin jugar bien, sin tener contundencia, sin aprovechar los pasajes del partido que te son favorables». En este sentido, valoró la capacidad de sus futbolistas para rentabilizar los momentos clave de la cita en San Sebastián: «Esta vez aprovechamos los pasajes del partido que nos fueron favorables y fuimos contundentes de una manera importante y dejando un final de partido muy bueno».

Asimismo, el entrenador del Atlético de Madrid justificó su apuesta táctica por una línea de tres centrales, fundamentada en la prioridad de blindar la portería propia. «Es importantísima la parte defensiva. Es parte de mi trabajo el apostar por lo que uno cree y hoy nos tocó a favor», recalcó el preparador rojiblanco, admitiendo que el equipo tuvo que saber encajar la presión en los primeros cuarenta y cinco minutos: «Aprovechamos con inteligencia los pasajes del partido para hacer un partido importante sufriendo en la primera parte, sobre todo porque no estuvimos cómodos».

Por último, Simeone quiso poner en valor el esfuerzo económico realizado por la entidad colchonera durante el mercado para confeccionar un plantel competitivo. «El club ha hecho un esfuerzo increíble para poder tener futbolistas importantes», indicó el técnico, manifestando su deseo de «sacar partido de esta competencia para el bien del equipo». Además, tuvo palabras de reconocimiento hacia la actuación individual de Alejandro Grimaldo, a quien definió como «un chico agradable con una personalidad muy buena» que completó el partido que «seguramente quería», y volvió a elogiar a Jonathan David, destacando que «entró, trabajó, dio profundidad al equipo, y, sobre todo, definió con una calma, la verdad, admirable».