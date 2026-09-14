El ciclista mallorquín del Movistar Team confirma su triunfo en Granada, se viste con el maillot rojo tras la retirada de Pogacar y rompe la racha de doce años sin triunfos locales en la ronda española.

La Vuelta a España 2026 se queda en casa. El ciclismo nacional vuelve a estar de enhorabuena y, doce años después, la tercera gran ronda del calendario internacional se la lleva un ciclista español. Enric Mas ha puesto fin a más de una década de sequía deportiva y lo ha conseguido despertando nuevamente la pasión por este deporte. En la ciudad de Granada, el corredor mallorquín del equipo Movistar ha certificado un triunfo trabajado de manera constante a lo largo de tres semanas de competición, en las que se ha consolidado como el mejor del pelotón sin dar opción alguna a sus perseguidores en la clasificación general, Primoz Roglic y Felix Gall, tras la retirada previa de Tadej Pogacar.

Lee tambien: La Vuelta a España 2027 saldrá de Santiago de Compostela, finalizará en Madrid y modificará sus fechas

🚴‍♀️El pelotón entra ya en el casco histórico de Granada en la última etapa de la #VueltaRTVE13s



📺DIRECTO en @la2_tve y @rtveplay



🔴https://t.co/SnIbhFkWqR pic.twitter.com/4Yo9YRHdLZ — Teledeporte (@teledeporte) September 13, 2026

De esta manera, el deportista balear sucede en el palmarés a Alberto Contador, quien ostentaba hasta la fecha el honor de ser el último ganador español de la ronda española. Fue en la temporada 2014 cuando el corredor madrileño logró su tercera victoria en la clasificación general. Desde aquel hito, el ciclismo español se había quedado a las puertas del éxito al cosechar cinco segundos puestos —tres de los cuales fueron firmados por el propio Mas— y completar el podio final con otros dos terceros puestos, figurando también el corredor del Movistar en uno de ellos hace dos temporadas.

Lee tambien: GP de España de F1 en Madrid: horario y dónde ver en televisión la carrera en el circuito de Madring

Con este resultado en la ciudad nazarí, escenario donde concluye la presente edición del certamen, el jefe de filas de la escuadra telefónica alcanza el hito más relevante de su trayectoria profesional. Su victoria final se ha fundamentado en una actuación consistente desde la conclusión de la primera semana de carrera. El ciclista balear fue el único competidor capaz de plantar cara a Tadej Pogacar durante las jornadas iniciales, recuperando terreno en el trazado de camino a Castellón hasta alcanzar al corredor esloveno y cruzar junto a él la línea de meta. Aquella etapa resultó decisiva, permitiendo al corredor español situarse al frente de la clasificación general y enfundarse el maillot rojo tras la posterior retirada de Pogacar.

¡NO, NO ESTÁS SOÑANDO!



🥇 DON 𝑬𝑵𝑹𝑰𝑪 𝑴𝑨𝑺 𝑵𝑰𝑪𝑶𝑳𝑨𝑼 es 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬Ó𝑵 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026



🇪🇸 Nuestro país vuelve a tener un campeón de @lavuelta 12 𝐚ñ𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐮é𝐬 pic.twitter.com/QnWZI0yFXH — Teledeporte (@teledeporte) September 12, 2026

Mas asumió el liderato de la prueba en la octava etapa y, desde ese instante, sus rivales no han logrado arrebatarle la primera posición de la tabla. El corredor balear consolidó su ventaja en la cima de Aitana mediante una victoria incontestable, mantuvo su margen en la llegada a Calar Alto, volvió a distanciar a sus directos perseguidores en la subida a La Pandera y, tras ceder poco más de medio minuto en la jornada de Jerez, resistió en el puerto de Peñas Blancas para terminar de certificar su triunfo definitivo en El Alguacil.

A sus 31 años de edad, Enric Mas se proclama oficialmente vencedor de la 81ª edición de la Vuelta a España, convirtiéndose en el sexagésimo cuarto ciclista que conquista la gran ronda española y en el vigésimo quinto corredor de nacionalidad española que lo consigue. El ciclista mallorquín completa de este modo la carrera como el competidor más sólido del pelotón, añadiendo este título a un historial personal en la prueba en el que ya figuraban tres segundos puestos —obtenidos en las ediciones de 2018, 2021 y 2022— y una tercera posición final lograda en 2024.

El éxito de Mas supone un cambio de tendencia tras más de una década de hegemonía del ciclismo británico y, especialmente, de la dominación de los corredores eslovenos, con Primoz Roglic y Tadej Pogacar acumulando triunfos en las grandes carreras por etapas. Asimismo, el triunfo de Enric Mas pone fin a un periodo de sequía para el ciclismo español en las competiciones de tres semanas que se prolongaba desde el año 2015, fecha en la que Alberto Contador conquistó el último Giro de Italia para el deporte nacional.