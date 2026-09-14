El tenista alemán vence a la gran esperanza estadounidense en cuatro sets, firma su segundo Grand Slam de 2026 tras Roland Garros y cierra la herida de la final perdida en Nueva York en 2020.

Alexander Zverev se ha proclamado campeón del Abierto de Estados Unidos por primera vez en su carrera tras derrotar este domingo al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2. En un encuentro disputado en la pista Arthur Ashe que se ha prolongado durante 3 horas y 33 minutos, el jugador alemán ha logrado imponerse en un entorno volcado con el tenista local y claramente adverso a su juego, condicionado por los silbidos derivados de su lentitud al servicio. Con este triunfo, Zverev firma un año histórico al conseguir su segundo título de Grand Slam en 2026, apenas tres meses después de haber levantado el trofeo de Roland Garros.

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El choque arrancó en Flushing Meadows bajo un cielo gris y lluvioso que dio paso al sol en el momento en que los contendientes ingresaron en la pista. Las gradas del recinto neoyorquino se tiñeron de blanco debido a las gorras conmemorativas repartidas por la organización, en una jornada previa al partido cuya carga emotiva vino introducida por la interpretación del tema ‘America the Beautiful’ a cargo del cantante Miles Caton.

A partir del inicio del juego, los más de 23.000 espectadores presentes en el estadio respaldaron decididamente a Ben Shelton, de 23 años y octavo cabeza de serie, seeking poner fin a la sequía de títulos masculinos de Grand Slam que Estados Unidos arrastra desde el triunfo de Andy Roddick en 2003. Cada punto conseguido por el joven norteamericano fue recibido con atronadoras ovaciones y cánticos como «¡Esta es tu casa!», «¡Vamos, Ben!» o el unánime «¡EEUU, EEUU, EEUU!», entonado especialmente durante el reñido segundo parcial. El propio Shelton reclamó un mayor apoyo al público llevándose la mano a la oreja e hizo contener la respiración a la grada al sufrir una caída de bruces durante el tercer set, de la que se incorporó sin consecuencias físicas.

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En contraposición, Alexander Zverev debió afrontar un clima severo por parte de la afición neoyorquina. El ritmo de preparación del alemán, que llegó a hacer botar la pelota cerca de una de una veintena de veces antes de ejecutar sus saques, derivó en continuos abucheos y silbidos. Esta circunstancia provocó que la jueza de silla y la megafonía del estadio intervinieran en reiteradas ocasiones para solicitar silencio. En la cuarta manga, tras recibir una advertencia por violación de tiempo mientras conversaba con la jueza de silla, se desencadenó una fuerte pitada en el estadio.

A pesar de ceder el tercer set por 5-7 —celebrado de pie por la grada y por personalidades presentes como el actor Brad Pitt—, Zverev certificó su victoria en la cuarta manga. El desenlace del choque fue acogido con un aplauso más reservado por parte de los asistentes. Con esta victoria, el deportista germano cierra la herida abierta en la final del US Open de 2020, cuando cayó ante el austriaco Dominic Thiem tras haber dispuesto de dos sets de ventaja y haber servido para ganar el torneo.

The moment he waited for 🏆 pic.twitter.com/XlfP399Fdr — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Tras la finalización del choque, Zverev valoró la consecución del trofeo relacionándolo con la trayectoria vivida en cursos anteriores: «Estuvimos trece años sin ganar un ‘grande’ y ahora hemos ganado dos en tres meses». El tenista añadió en su discurso de campeón: «Creo que Dios ha visto cuánto hemos trabajado, cuánto hemos sufrido, cuánto dolor hemos soportado, y creo que 2026 es el resultado de todos los años anteriores en los que hemos pasado por todo eso».

El evento contó además con un relevante despliegue de personalidades en las localidades VIP de la pista azul. Junto a Brad Pitt se dieron cita rostros del cine y la televisión como Jeremy Strong, Adam Driver, Emily Blunt, Courteney Cox, Amy Schumer, Jerry Seinfeld, Katie Holmes y Pierce Brosnan, así como la exeditora de moda Anna Wintour. La representación cultural y musical incluyó a Lin-Manuel Miranda, Camila Cabello, Pink, Benny Blanco y el director de orquesta Gustavo Dudamel. El ámbito del diseño estuvo representado por Tommy Hilfiger, mientras que la vertiente deportiva contó con la asistencia del exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário y del baloncestista Jalen Brunson.