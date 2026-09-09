Las sesiones del evento en el trazado de IFEMA y Valdebebas se podrán seguir gratis en abierto por Mediaset y en las plataformas de pago DAZN y Movistar Plus+, mientras Williams instala un espacio interactivo en el centro de la capital

La capital de España se prepara para albergar este fin de semana uno de los acontecimientos deportivos de mayor relevancia del calendario: el Gran Premio de Fórmula 1. La cita automovilística se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madring, el circuito situado en el entorno del recinto ferial de IFEMA y Valdebebas. A pesar de que todavía restan localidades a la venta para presenciar la competición en el propio trazado, los billetes disponibles corresponden a la categoría VIP y su precio sobrepasa los 500 euros. Ante esta circunstancia, los aficionados que no dispongan de acceso al recinto cuentan con diversas vías para seguir la totalidad de las sesiones organizadas a lo largo del fin de semana.

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Opciones de televisión y plataformas en directo: emisión en abierto y de pago

Los seguidores del motor podrán seguir la carrera de manera gratuita y en abierto a través de los canales de Mediaset España. La cobertura en abierto se articulará mediante las cadenas Telecinco y BeMad, además de estar disponible en formato digital en la plataforma Mediaset Infinity.

De forma complementaria, el Gran Premio se ofrecerá a través de las plataformas de suscripción:

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DAZN F1: Emisión de los entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera del domingo.

Emisión de los entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera del domingo. Movistar Plus+: Plataforma que también dispondrá de la señal para seguir el desarrollo de la competición.

La ‘Fan Zone’ de Williams en la plaza de Callao: simuladores e historia del equipo

Para aquellos que busquen experimentar el ambiente de la Fórmula 1 en el casco urbano de la ciudad, la plaza de Callao se erige como uno de los puntos neurálgicos de la programación. El equipo Atlassian Williams F1 Team instalará en este enclave su ‘Fan Zone’ oficial durante toda la semana. El espacio, presentado por Kraken, permanecerá accesible de lunes a domingo. Los asistentes deberán formalizar un registro previo en la planta baja de los Cines Callao para obtener el acceso.

Las instalaciones contarán con simuladores de conducción, experiencias interactivas y diversas actividades dirigidas al público. Asimismo, los visitantes podrán repasar parte de la trayectoria histórica de la escudería Williams y explorar la vinculación de la marca con el piloto madrileño Carlos Sainz.

The moment Carlos unveiled our special Madrid race livery live at our @Atlassian Williams F1 Team Fan Zone, presented by @krakenfx 👏💙 pic.twitter.com/k3IuxTw15C — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) September 8, 2026

Encuentros con Carlos Sainz, Luke Browning y James Vowles

La agenda de actividades programada en el espacio de Callao contempla varias intervenciones de los integrantes del equipo británico con los aficionados: