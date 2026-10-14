El Málaga – Real Sociedad se juega el domingo 18 de octubre a las 18:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Málaga – Real Sociedad

Málaga – Real Sociedad Competición: LaLiga, jornada 9

LaLiga, jornada 9 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio La Rosaleda (Malaga)

El partido entre Málaga y Real Sociedad se disputará en el Estadio La Rosaleda, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga. El Málaga, situado en la última posición con 4 puntos tras 8 partidos, ha anotado 4 goles y ha recibido 13, acumulando en sus últimos 5 encuentros 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Por su parte, la Real Sociedad ocupa el 6º lugar con 13 puntos, habiendo marcado 12 goles y encajado 15, y llega con un buen estado de forma tras conseguir 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Málaga: 20º con 4 puntos en 8 partidos (4 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-D-E-E)

Real Sociedad: 6º con 13 puntos en 8 partidos (12 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-V-D-V-E)

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