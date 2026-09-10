La plantilla de la televisión pública protestará este viernes en Torrespaña y en los centros territoriales de RTVE tras la tensión generada por la emisión de la entrevista al presidente del Gobierno en ‘Mañaneros 360’ y la posterior prohibición inicial de informar sobre el rechazo del Consejo de Informativos en el Telediario 1.

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La tensión en la redacción de los Servicios Informativos de Televisión Española (TVE) ha derivado en una movilización general de sus profesionales. Los trabajadores de la televisión pública están llamados a concentrarse este viernes en los diferentes centros de trabajo de la Corporación RTVE y a retirar sus firmas de las informaciones que elaboren durante toda la jornada, como medida de protesta ante la grave crisis interna que atraviesa el departamento.

Esta convocatoria de protestas surge tras las reuniones mantenidas este miércoles y jueves entre el Consejo de Informativos (CdI) de TVE y la Dirección de Informativos, sumadas a la asamblea celebrada con los profesionales en la sede de Torrespaña. En Madrid, la concentración principal tendrá lugar a las 13.00 horas con una duración prevista de cinco minutos, mientras que en el resto de los centros territoriales los trabajadores fijarán el horario para secundar la medida. «Mañana protesta y no firmes tu trabajo», figura en el comunicado remitido por el Consejo de Informativos a la plantilla.

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El detonante inmediato del conflicto se remonta a los acontecimientos vividos este miércoles en la redacción. La Dirección de Informativos impidió inicialmente que el Telediario 1 (TD1) emitiese una pieza sobre el comunicado hecho público por el Consejo de Informativos. En dicho escrito, el órgano de representación rechazaba frontalmente que la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera realizada en el programa Mañaneros 360 —espacio producido por RTVE en colaboración con la productora externa La Cometa— y no por los Servicios Informativos de la casa.

La decisión de veto provocó una concentración espontánea de la plantilla en la redacción de Torrespaña, desencadenando una crisis interna que obligó a la Dirección de Informativos a rectificar. La información que había sido apartada del TD1 se emitió posteriormente en el Canal 24 Horas y acabó siendo integrada en el Telediario 2 (TD2).

Sin embargo, los motivos de la movilización van más allá de ese episodio concreto. El Consejo de Informativos ha calificado la actuación previa al TD1 como «graves hechos» y una «injerencia directa por parte de la dirección», al haber impedido en primera instancia la difusión de una noticia programada. Paralelamente, el CdI fundamenta las protestas en problemas de carácter estructural que padece la televisión pública, señalando «la falta de recursos, personal y los problemas de todas las áreas y la externalización de la información». Con estas actuaciones, la plantilla busca asimismo respaldar la labor de los Consejos de Informativos.

Para coordinar las acciones en todo el territorio nacional, el Consejo celebrará este viernes a las 10.00 horas una videoconferencia con los centros territoriales de RTVE, con el fin de detallar la información y fijar los horarios de las concentraciones fuera de la capital.

Las medidas de presión se adoptan tras dos días de contactos entre el CdI y la Dirección de Informativos. En estos encuentros, la Dirección trasladó sus explicaciones sobre la entrevista a Pedro Sánchez en Mañaneros 360, argumentó su postura respecto al comunicado del Consejo —que calificaba la entrevista externa como un «hecho sin precedentes en RTVE» y de «gravedad extrema»— y admitió la existencia de deficiencias en «la organización y en la comunicación del trabajo».

Durante las reuniones, la Dirección de Informativos pidió disculpas por «las formas del altercado» producido el miércoles antes del Telediario 1. Por su parte, el Consejo de Informativos ha emplazado a los directivos a dar estas mismas explicaciones directamente al conjunto de la plantilla. Asimismo, la controversia ha alcanzado a la alta dirección de la Corporación: el presidente de RTVE, José Pablo López, ha trasladado al CdI su «voluntad de diálogo y de buscar soluciones a estos problemas» en un próximo encuentro formal.

Lo que comenzó como un rechazo a la decisión de ubicar una entrevista política de relevancia institucional fuera de los Servicios Informativos ha desembocado en un conflicto abierto que pone en el foco el debate sobre la independencia periodística, la externalización de contenidos informativos y las condiciones laborales en la televisión pública. La jornada de este viernes visibilizará este malestar mediante concentraciones ante las sedes de RTVE e informaciones que carecerán de la firma de sus autores.