La AEMET prevé para miércoles, 9 de septiembre de 2026 en Ceuta cielo despejado, máxima de 27°C y mínima de 22°C; la sensación térmica podrá alcanzar los 29°C en las horas centrales.

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El viento soplará del O (oeste) a 25 km/h, con rachas que pueden refrescar puntualmente. La probabilidad de precipitación es del 0% y la humedad relativa se situará entre el 60% y el 80%. El índice UV máximo es de 7, por lo que se recomienda protección solar en las horas de mayor insolación.

Previsión para los próximos días

Para jueves, 10 de septiembre, AEMET anuncia muy nuboso, con una ligera bajada de temperaturas: máxima de 25°C y mínima de 20°C. El viento girará al NE y soplará a 10 km/h, por lo que la jornada será menos ventosa que el miércoles.

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El viernes, 11 de septiembre se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, con máxima de 25°C y mínima de 21°C; el viento pasará a componente E a 25 km/h. El sábado, 12 de septiembre la AEMET indica máxima de 25°C y mínima de 22°C, aunque el campo de nubosidad y la velocidad del viento no aparecen completos en los datos facilitados, por lo que conviene consultar actualizaciones para confirmar esa parte de la previsión.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: 25 km/h, dirección O

25 km/h, dirección O Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 60% a 80%

60% a 80% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con un UV máximo de 7, conviene que los ceutíes protejan la piel y los ojos (gafas, sombrero y crema solar) y reduzcan la exposición prolongada al sol en las horas centrales.

Aunque la precipitación es del 0%, el viento de 25 km/h puede notarse; lleve una ligera prenda que proteja del aire en desplazamientos al exterior.

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