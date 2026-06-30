El artista onubense aprovecha su actuación en el Iberdrola Music para contestar a los comentarios despectivos recibidos en redes sociales y defiende la libertad frente a los prejuicios antes de pausar su gira en España hasta 2028

Manuel Carrasco ha respondido de forma pública y tajante a las críticas que ha recibido durante los últimos meses en relación a la vestimenta utilizada en sus escenarios. El cantante ha aprovechado su última actuación en España, celebrada en el recinto Iberdrola Music de Madrid dentro del Iberdrola Music Festival, para dirigirse a los miles de asistentes y denunciar los comentarios despectivos que se han vertido en las redes sociales, donde se ha calificado su vestuario de «demasiado femenino» o se han empleado términos orientados a cuestionar su condición sexual. Tras esta cita, el intérprete cierra una etapa y pone fin a su Tour Salvaje, una gira que no se retomará en territorio nacional hasta el año 2028.

Durante el desarrollo del espectáculo en la capital, el artista decidió hacer una pausa para exponer los mensajes que ha tenido que leer de manera reciente en las plataformas digitales. Entre las reacciones citadas por el propio entorno del sector se encuentran frases como «¿Y esa ropa? La estilista se equivocó de camerino», «Manu por favor, cambia de estilista», «Que gay va vestido», «Pero, Manuel, ¿cómo te dejas poner esa ropa?», «Carrasco tiene un pie fuera del armario» o «Con lo bien que estaría con unos vaqueros y una camiseta». Ante este escenario, Manuel Carrasco optó por emitir un discurso en defensa de la libertad de expresión y en contra de los prejuicios arraigados sobre la masculinidad.

«Lo que me llama la atención es cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre. O que parezco gay o maricón. Y yo me pregunto. Te parezco femenino. ¿Y? ¿En serio? ¿Todavía vamos por ahí a estas alturas?»

La declaración del músico andaluz provocó una sonora ovación por parte del público congregado en Madrid. De forma inmediata a su discurso, Carrasco se arrancó a interpretar junto a su guitarra el tema Será para toda la vida, cuya composición lírica incide directamente en el mensaje de tolerancia que el cantante quiso trasladar al recinto con versos como: «Y quiénes son los demás, para señalar a cualquiera. Si el amor es lo primero que ya cambiaron los tiempos y algunos que no se enteran. Así que hoy más que nunca, abre puertas y ventanas, con tu orgullo vuela libre, ama a quien te dé la gana».

Con posterioridad al evento, Manuel Carrasco utilizó sus canales oficiales en las redes sociales para agradecer de forma explícita las muestras de afecto recibidas por parte de sus seguidores. El artista se mostró afortunado por el respaldo de un elenco de fans que, según sus palabras, le ha dejado «una huella que jamás olvidará». Asimismo, el cantante dedicó unas palabras de gratitud hacia los asistentes de sus citas más multitudinarias: «Estos días he leído cosas preciosas y quiero dar las gracias a las tantísimas personas que me habéis abierto vuestro corazón en los conciertos de los cuatro estadios de Sevilla y en Madrid, en el Iberdrola Music Festival, donde hemos cerrado una etapa hasta que volvamos a vernos por España en 2028», concluyó.