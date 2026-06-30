Si te apetece plan de sofá pero no quieres perder tiempo buscando, aquí tienes la parrilla de este martes, 30 de junio de 2026 ordenada por cadenas y con una selección clara de lo más interesante. Desde informativos y magazines hasta competiciones, entrevistas y cine, la noche viene cargada.

Imprescindibles (para no fallar)

Antena 3: Pasapalabra (20:00) para arrancar con juegos y buen ritmo.

(20:00) para arrancar con juegos y buen ritmo. laSexta: El Intermedio (21:30), ideal si te gusta el formato más crítico y ágil.

(21:30), ideal si te gusta el formato más crítico y ágil. Telecinco: Pretty Woman (23:00) para cerrar la noche con un clásico.

(23:00) para cerrar la noche con un clásico. La 1: 1/16 de Final: Francia – Suecia (22:40), perfecto para los amantes del fútbol.

La 1

20:25 – Aquí la tierra

– Aquí la tierra 20:55 – Telediario 2

– Telediario 2 21:40 – Teledeporte 2

– Teledeporte 2 21:45 – La revuelta

– La revuelta 22:40 – 1/16 de Final: Francia – Suecia

Empiezas con noticias y actualidad deportiva de la mano de Telediario 2 y Teledeporte 2, y si lo tuyo es engancharte a un partido en condiciones, la cita clara llega con el Francia – Suecia de 22:40. Antes, La revuelta (21:45) sirve como puente con un tono más desenfadado.

La 2

20:05 – Jeopardy

– Jeopardy 21:00 – Trivial Pursuit

– Trivial Pursuit 21:45 – Cifras y letras

– Cifras y letras 22:15 – En portada

– En portada 22:20 – Premios de la Academia de la Moda

– Premios de la Academia de la Moda 23:45 – La trampa

Esta franja es de cultura pop y juegos: Jeopardy (20:05) y Trivial Pursuit (21:00) van encadenados, y para rematar con ingenio llega Cifras y letras (21:45). Si te apetece un cambio de registro, En portada (22:15) y la gala de Premios de la Academia de la Moda (22:20) le dan un toque diferente. Más tarde, La trampa (23:45) promete.

Antena 3

20:00 – Pasapalabra

– Pasapalabra 21:00 – Antena 3 Noticias 2

– Antena 3 Noticias 2 21:30 – Deportes 2

– Deportes 2 21:35 – Tu tiempo con Roberto Brasero

– Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 – El Hormiguero

– El Hormiguero 23:00 – En tierra lejana

Antena 3 te propone una ruta muy práctica: Pasapalabra (20:00) para empezar con juego, luego Antena 3 Noticias 2 (21:00) y la vuelta a lo deportivo con Deportes 2 (21:30). Para rematar la tarde-noche con conversación y entretenimiento, El Hormiguero (21:45) es una apuesta segura. Y si ya te apetece algo más “aventura”, En tierra lejana (23:00) es tu plan.

Cuatro

20:00 – Noticias Cuatro

– Noticias Cuatro 20:45 – El desmarque Cuatro

– El desmarque Cuatro 21:00 – El tiempo

– El tiempo 21:15 – First Dates

– First Dates 21:40 – Horizonte

– Horizonte 23:00 – Código 10

Si te gusta alternar información y entretenimiento, la cadena lo pone fácil: Noticias Cuatro (20:00) y El desmarque Cuatro (20:45) abren la noche con actualidad y ritmo. Después llega el formato que suele enganchar a media España con el corazón en la mano: First Dates (21:15). Para cerrar con algo más movido, Código 10 (23:00) es una opción con gancho.

Telecinco

20:00 – ¡Allá tú!

– ¡Allá tú! 21:00 – Informativos Telecinco 21:00

– Informativos Telecinco 21:00 21:30 – El desmarque Telecinco

– El desmarque Telecinco 21:35 – El tiempo

– El tiempo 21:45 – First Dates Summer

– First Dates Summer 23:00 – Julia Roberts y Richard Gere protagonizan «Pretty Woman»

Telecinco combina juego y actualidad: ¡Allá tú! (20:00) arranca con energía, y antes de la franja fuerte pasas por Informativos Telecinco 21:00 (21:00) y el enfoque deportivo con El desmarque Telecinco (21:30). Si quieres citas y momentos ligeros, tienes First Dates Summer (21:45). Y para el cierre, la recomendación clara es Pretty Woman (23:00): una película que funciona casi como plan seguro.

laSexta

20:00 – laSexta Noticias 20:00

– laSexta Noticias 20:00 21:00 – laSexta Clave

– laSexta Clave 21:20 – laSexta Meteo

– laSexta Meteo 21:25 – laSexta Deportes

– laSexta Deportes 21:30 – El Intermedio

– El Intermedio 23:00 – Antonio Orozco charlará con Marc Giró

LaSexta apuesta por un bloque variado y muy reconocible: primero informativos con laSexta Noticias 20:00, luego análisis en laSexta Clave (21:00). Entre medias, laSexta Meteo (21:20) y laSexta Deportes (21:25) afinan el plan. El momento estrella para muchos llega con El Intermedio (21:30), y si quieres rematar con charla y música, Antonio Orozco charlará con Marc Giró (23:00) es el broche.