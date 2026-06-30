Si te apetece plan de sofá pero no quieres perder tiempo buscando, aquí tienes la parrilla de este martes, 30 de junio de 2026 ordenada por cadenas y con una selección clara de lo más interesante. Desde informativos y magazines hasta competiciones, entrevistas y cine, la noche viene cargada.
Imprescindibles (para no fallar)
- Antena 3: Pasapalabra (20:00) para arrancar con juegos y buen ritmo.
- laSexta: El Intermedio (21:30), ideal si te gusta el formato más crítico y ágil.
- Telecinco: Pretty Woman (23:00) para cerrar la noche con un clásico.
- La 1: 1/16 de Final: Francia – Suecia (22:40), perfecto para los amantes del fútbol.
La 1
- 20:25 – Aquí la tierra
- 20:55 – Telediario 2
- 21:40 – Teledeporte 2
- 21:45 – La revuelta
- 22:40 – 1/16 de Final: Francia – Suecia
Empiezas con noticias y actualidad deportiva de la mano de Telediario 2 y Teledeporte 2, y si lo tuyo es engancharte a un partido en condiciones, la cita clara llega con el Francia – Suecia de 22:40. Antes, La revuelta (21:45) sirve como puente con un tono más desenfadado.
La 2
- 20:05 – Jeopardy
- 21:00 – Trivial Pursuit
- 21:45 – Cifras y letras
- 22:15 – En portada
- 22:20 – Premios de la Academia de la Moda
- 23:45 – La trampa
Esta franja es de cultura pop y juegos: Jeopardy (20:05) y Trivial Pursuit (21:00) van encadenados, y para rematar con ingenio llega Cifras y letras (21:45). Si te apetece un cambio de registro, En portada (22:15) y la gala de Premios de la Academia de la Moda (22:20) le dan un toque diferente. Más tarde, La trampa (23:45) promete.
Antena 3
- 20:00 – Pasapalabra
- 21:00 – Antena 3 Noticias 2
- 21:30 – Deportes 2
- 21:35 – Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 – El Hormiguero
- 23:00 – En tierra lejana
Antena 3 te propone una ruta muy práctica: Pasapalabra (20:00) para empezar con juego, luego Antena 3 Noticias 2 (21:00) y la vuelta a lo deportivo con Deportes 2 (21:30). Para rematar la tarde-noche con conversación y entretenimiento, El Hormiguero (21:45) es una apuesta segura. Y si ya te apetece algo más “aventura”, En tierra lejana (23:00) es tu plan.
Cuatro
- 20:00 – Noticias Cuatro
- 20:45 – El desmarque Cuatro
- 21:00 – El tiempo
- 21:15 – First Dates
- 21:40 – Horizonte
- 23:00 – Código 10
Si te gusta alternar información y entretenimiento, la cadena lo pone fácil: Noticias Cuatro (20:00) y El desmarque Cuatro (20:45) abren la noche con actualidad y ritmo. Después llega el formato que suele enganchar a media España con el corazón en la mano: First Dates (21:15). Para cerrar con algo más movido, Código 10 (23:00) es una opción con gancho.
Telecinco
- 20:00 – ¡Allá tú!
- 21:00 – Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 – El desmarque Telecinco
- 21:35 – El tiempo
- 21:45 – First Dates Summer
- 23:00 – Julia Roberts y Richard Gere protagonizan «Pretty Woman»
Telecinco combina juego y actualidad: ¡Allá tú! (20:00) arranca con energía, y antes de la franja fuerte pasas por Informativos Telecinco 21:00 (21:00) y el enfoque deportivo con El desmarque Telecinco (21:30). Si quieres citas y momentos ligeros, tienes First Dates Summer (21:45). Y para el cierre, la recomendación clara es Pretty Woman (23:00): una película que funciona casi como plan seguro.
laSexta
- 20:00 – laSexta Noticias 20:00
- 21:00 – laSexta Clave
- 21:20 – laSexta Meteo
- 21:25 – laSexta Deportes
- 21:30 – El Intermedio
- 23:00 – Antonio Orozco charlará con Marc Giró
LaSexta apuesta por un bloque variado y muy reconocible: primero informativos con laSexta Noticias 20:00, luego análisis en laSexta Clave (21:00). Entre medias, laSexta Meteo (21:20) y laSexta Deportes (21:25) afinan el plan. El momento estrella para muchos llega con El Intermedio (21:30), y si quieres rematar con charla y música, Antonio Orozco charlará con Marc Giró (23:00) es el broche.