Debbie McWilliams defiende la estrategia clásica de mantener el misterio sobre el actor elegido para encarnar al espía y señala que favoritos como Callum Turner o Harris Dickinson no encajan en el perfil

El proceso de selección para encontrar al nuevo James Bond avanza tras iniciarse hace algunos meses, en medio de una larga búsqueda por parte de los seguidores de la franquicia cinematográfica, quienes intentan localizar al sustituto de Daniel Craig desde antes del estreno de su última película, Sin tiempo para morir (2021). En la actualidad, la carrera para asumir el papel del célebre espía con licencia para matar cuenta con Callum Turner y Jacob Elordi como los dos perfiles que suenan con mayor fuerza entre los favoritos. Sin embargo, la exdirectora de casting Debbie McWilliams ha detallado las razones por las cuales los principales candidatos actuales no se ajustan a la estrategia clásica empleada históricamente para definir este rol.

McWilliams, cuya trayectoria en la saga se extendió durante 40 años —desde Solo para tus ojos (1981) hasta la despedida de Craig—, desempeñó un papel fundamental en la elección de actores como Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el propio Daniel Craig, antes de retirarse de sus funciones previo a que Amazon asumiera el control creativo de la propiedad intelectual. En la actualidad, la responsabilidad de la selección de rostros recae en Nina Gold, conocida por su trabajo en Juego de Tronos (2011) o The Crown (2016), bajo la supervisión de Denis Villeneuve, cineasta encargado de dirigir el reinicio de la saga del personaje creado por Ian Fleming.

A diferencia de otros personajes del séptimo arte, la producción de las películas de James Bond ha evitado históricamente que la repercusión mediática de una estrella de cine opaque el impacto popular del personaje. En declaraciones concedidas a The Independent, McWilliams ha manifestado su rechazo a que los nombres que centran la atención actual asuman el papel, argumentando la necesidad de preservar el anonimato que caracteriza a un espía.

«Es absolutamente esencial que conserve un halo de misterio. No quiero ver a ninguno de ellos como Bond porque ya sabemos demasiado sobre ellos. Queremos saber lo menos posible sobre su vida personal, porque eso es lo que son los espías. No necesitamos saber dónde compra, quiénes son sus padres ni dónde vive. Nunca queremos verlo en casa. Un elemento vial de todo esto es su trabajo. Tiene licencia para matar, y tenemos que creer que puede hacerlo. Si no, perdemos a la audiencia».

La veterana profesional ha recordado que Intérpretes como Dalton, Brosnan y Craig no gozaban de gran fama internacional antes de ser seleccionados para el puesto, concluyendo con su preferencia por una elección «completamente inesperada». Bajo esta perspectiva, Jacob Elordi, quien cuenta con una nominación al Oscar, es el perfil que se encuentra más alejado de los criterios defendidos por McWilliams. Por su parte, Callum Turner ha adquirido notoriedad en la prensa del corazón debido a su enlace nupcial con la cantante Dua Lipa, mientras que Harris Dickinson interpretará a John Lennon en la próxima tetralogía sobre Los Beatles dirigida por Sam Mendes.

El reinicio cinematográfico del agente 007 contará con la dirección de Denis Villeneuve, responsable de títulos como Prisioneros (2013), La llegada (2016) o la dilogía de Dune. El equipo técnico se completará con Steven Knight, creador de Peaky Blinders, a cargo del guion, y con los productores ejecutivos Amy Pascal, vinculada a los largometrajes de Spider-Man, y David Heyman, productor de la franquicia de Harry Potter. Conforme a las previsiones de calendario establecidas por Amazon MGM Studios, el estreno de la próxima entrega de James Bond en las salas de cine está programado para el año 2027.