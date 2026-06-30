Bajo el lema ‘Reseñas 5 estrellas #Yositeveo’, la iniciativa denuncia la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y pone el foco en la responsabilidad de los consumidores.

MADRID. — El Ministerio de Igualdad ha marcado un hito en la agenda política y social de España al presentar la campaña institucional ‘Reseñas 5 estrellas #Yositeveo’, la primera iniciativa de carácter gubernamental explícitamente volcada hacia la abolición de la prostitución en el país. La propuesta tiene como firme propósito visibilizar y denunciar la «realidad durísima» y la vulneración sistémica de derechos humanos que sufren miles de mujeres y niñas en contextos de explotación sexual.

Durante el acto de presentación oficial, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acompañada por la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, enfatizó la urgencia de concienciar a la ciudadanía sobre el trasfondo de esta problemática. «Queremos que se visualice el sufrimiento, la pérdida absoluta de derechos y la situación terrible por la que diariamente pasan estas mujeres y algunas niñas en situación de prostitución», subrayó la titular de la cartera.

La deshumanización y el consumo de cuerpos

La campaña, desarrollada por la agencia de publicidad Ogilvy, articula su narrativa en torno a una crítica frontal hacia las dinámicas de una «sociedad de consumo del usar y tirar». La estrategia creativa equipara el consumo de los cuerpos de las mujeres con la adquisición de productos cotidianos o servicios de hostelería, asimilándolo al modelo de negocio de «un menú en una cadena o en una superficie o en un restaurante». Desde el Ministerio se señaló que la prostitución opera en la actualidad como un engranaje financiero masivo que mueve cientos de miles de millones de euros a nivel global a costa de la dignidad de las personas.

Asimismo, la campaña centra su foco en «la indignidad y la falta de conciencia» de los demandantes de sexo pagado, señalando de forma directa a los denominados «puteros», quienes —en palabras de la ministra— actúan carentes de empatía y hablan de las mujeres «como si fueran productos consumibles y perecederos».

Del entorno físico a la sordidez digital

Un aspecto clave de ‘Reseñas 5 estrellas #Yositeveo’ es su adaptación a las nuevas mutaciones tecnológicas del mercado de la explotación. El Gobierno alerta de que la prostitución se ha desplazado de las calles tradicionales hacia las plataformas digitales y redes sociales como OnlyFans o las dinámicas de captación de Sugar Daddys.

A través de estas vías virtuales, redes organizadas captan a chicas muy jóvenes para posteriormente introducirlas en entornos de prostitución real, donde son sometidas a dinámicas de humillación digital: son puntuadas, valoradas y reseñadas públicamente en internet como si se tratase de cualquier otra mercancía o servicio comercial.

El reto legislativo: Ley de Trata y abolición

Ana Redondo reiteró que el compromiso de su departamento es avanzar de manera decidida hacia un marco jurídico abolicionista. Apoyándose en datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la ministra evidenció una profunda paradoja cultural en la sociedad española: mientras que un amplio 80% de los ciudadanos califica formalmente la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres, solo tres de cada diez consideran que esta actividad deba ser sancionada o penalizada para el cliente que la consume.

Para mitigar esta brecha y dotar al Estado de herramientas jurídicas efectivas, el Ministerio de Igualdad se encuentra ultimando los detalles de la Ley Integral de Trata. Este texto normativo es calificado como de máxima prioridad, dado que se estima que el 90% de las mujeres en situación de prostitución son víctimas directas de redes de trata de personas. El Ejecutivo confía en remitir este proyecto de ley al Congreso de los Diputados antes de que concluya el año 2026.

La legislación planteada buscará ser integral, abordando la trata no solo con fines de explotación sexual, sino abarcando también la explotación laboral y modalidades severas como el tráfico ilegal de órganos.

Respaldo institucional al Orgullo LGTBI

En otro orden de cosas y de cara a la agenda del fin de semana, la ministra Redondo avanzó que acudirá el próximo sábado a la manifestación estatal del Orgullo LGTBI en Madrid. Celebró que España haya sido reconocido internacionalmente como el país donde el colectivo LGTBI «incluso puede vivir de mejor manera siendo respetadas e integradas con absoluta normalidad», concluyendo que este año es necesario «ejercer los derechos de manifestación con más orgullo si cabe que en cualquier otro momento».