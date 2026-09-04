El equipo verdiblanco recibe al conjunto blanco en La Cartuja en un duelo clave de la jornada 4 marcado por los debut de ambos conjuntos en Europa la próxima semana

El Real Betis Balompié y el Real Madrid se enfrentan este viernes 4 de septiembre de 2026 en el estadio de La Cartuja (Sevilla) en uno de los partidos más destacados de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro, programado para las 21:00 horas (horario peninsular español), supone el inicio de un fin de semana liguero que se extenderá hasta el próximo lunes. LaLiga ha confirmado de manera oficial tanto la fecha como el horario de este choque, en el que la escuadra verdiblanca ejercerá como local en el feudo hispalense.

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El enfrentamiento reúne a dos plantillas llamadas a pelear en los puestos altos de la tabla en un momento crucial del arranque liguero, justo antes del compromiso internacional que ambos deberán afrontar en el inicio de la fase de grupos de las competiciones europeas.

Horario del Betis vs Real Madrid de LaLiga EA Sports

El choque entre béticos y madridistas arrancará a las 21:00 horas del viernes 4 de septiembre de 2026 en el estadio de La Cartuja. El colegiado dará el pitido inicial en el recinto sevillano para abrir la cuarta fecha del calendario de Primera División.

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Dónde ver el Betis vs Real Madrid por televisión y online

En España, la retransmisión televisiva en directo del encuentro correrá a cargo en exclusiva de la plataforma Movistar+, que emite la totalidad de los duelos de Primera División en esta jornada.

La emisión en directo comenzará desde las 21:00 horas con la cobertura previa al arranque del duelo. Asimismo, el partido estará disponible en streaming en directo a través de la aplicación oficial de Movistar+ para dispositivos móviles, tabletas y Smart TV.

El Real Madrid busca mantener su inicio perfecto

El conjunto dirigido por José Mourinho afronta el compromiso en la capital andaluza tras completar un arranque inmejorable en el campeonato doméstico. El Real Madrid suma un balance impecable de tres victorias en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports, afianzándose en la zona alta de la clasificación.

En su última comparecencia ligera, el equipo blanco ofreció una sólida imagen tras imponerse por un contundente 4-0 al Málaga CF en el estadio Santiago Bernabéu. El choque de este viernes en La Cartuja representará la primera prueba de máxima exigencia a domicilio para la plantilla madridista en el presente curso regular.

El Betis, a resarcirse ante su afición antes del estreno europeo

Por su parte, el Real Betis de Manuel Pellegrini saldrá al césped con el objetivo de aprovechar el factor campo y recuperar las buenas sensaciones tras el tropiezo sufrido en la jornada anterior, donde cayó derrotado por 5-2 en su visita al Levante UD. El técnico chileno medirá a sus futbolistas frente a uno de los rivales que mejor forma ha demostrado en la arrancada del torneo.

Este choque de la jornada 4 servirá además como antesala de los compromisos continentales de la semana entrante. El Real Madrid se estrenará en la Champions League el martes 8 de septiembre recibiendo en su estadio al Inter de Milán, mientras que el Real Betis iniciará ese mismo día su andadura europea rindiendo visita al Lille francés.