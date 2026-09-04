El trazado de 192,8 kilómetros de media montaña discurre íntegramente por la provincia de Granada con tres puertos que prometen una dura batalla por la escapada

La Vuelta Ciclista a España 2026 encara este viernes, 4 de septiembre, su decimotercera jornada de competición con un recorrido de 192,8 kilómetros que conectará el municipio costero de Almuñécar con la localidad de Loja. Esta prueba, clasificada como la tercera de las cuatro jornadas de media montaña proyectadas para la 81ª edición de la ronda hispana, arranca en un punto decisivo de la carrera, que este año concluirá en la ciudad de Granada y no en el tradicional circuito de Madrid. Tras la sonada retirada del esloveno Tadej Pogacar por una caída —quien partía como máximo favorito tras las etapas iniciales por Mónaco, Francia y Andorra—, la contienda por el maillot rojo y el triunfo de etapa abre un abanico de opciones para los corredores que busquen protagonizar la fuga.

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El perfil del día destaca por su exigencia concentrada en las ascensiones, donde el pelotón completará un recorrido acumulado dentro de los 3.275 kilómetros totales de los que consta la edición de 2026. La gran serpiente multicolor tomará la salida neutralizada en Almuñécar a las 12:20 horas (horario peninsular). Las previsiones de la organización marcan el paso por meta en Loja en torno a las 17:16 horas (una hora menos en el archipiélago canario), en función de la media de velocidad empleada por los ciclistas.

Tres ascensiones puntuables y paso por el corazón de Granada

El diseño de la decimotercera etapa plantea un inicio sumamente intenso. Los corredores deberán hacer frente a tres dificultades montañosas puntuables: la Venta de la Cebada, catalogada como paso de primera categoría, seguida del Alto del Legionario y el Puerto de Granada, ambas ascensiones clasificadas de segunda categoría. Esta distribución del terreno favorece los ataques lejanos y la consolidación de un grupo de escapados capaz de gestionar la ventaja respecto al gran grupo.

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A lo largo del trayecto por la provincia granadina, la carrera atravesará diversos enclaves geográficos y municipios andaluces entre los que figuran Salobreña, Lecrín, Padul, Loreto, Tocón y Huétor Tájar, antes de encarar el tramo decisivo que desemboca en las calles de Loja.

Horarios y opciones para seguir la carrera en directo por TV y online

La retransmisión televisiva y la cobertura online de la competición cuentan con diferentes vías para los aficionados en España. La cadena Eurosport, depositaria de los derechos de emisión en exclusiva para la señal íntegra de la prueba, ofrecerá todas las etapas en directo de esta 81ª edición de la ronda española. Asimismo, Radio Televisión Española (RTVE) emitirá los tramos finales de cada jornada en abierto a través de sus canales La 1 y Teledeporte. Ambos operadores disponen de sus respectivas aplicaciones oficiales para la difusión en directo mediante ‘streaming’ en dispositivos móviles, tabletas y Smart TV.