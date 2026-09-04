La tenista española Paula Badosa ha quedado eliminada del US Open tras ceder ante la estadounidense Coco Gauff por 6-4 y 7-6(5) en un igualado choque de segunda ronda disputado en Nueva York. La norteamericana, número cuatro del ranking WTA y campeona en Flushing Meadows en 2023, necesitó una hora y cincuenta y nueve minutos para certificar su clasificación. En la tercera ronda del torneo, Gauff cruzará su camino con otra raqueta española, Cristina Bucsa, quien logró superar una dura batalla de más de tres horas en su respectivo compromiso.

El enfrentamiento de segunda ronda entre Paula Badosa y Coco Gauff cumplió con las altas expectativas trazadas por el historial previo entre ambas deportistas. La tenista catalana, actualmente situada en el puesto 87 de la clasificación mundial, saltó a la pista con un balance favorable de 8-5 en sus cruces directos ante la norteamericana, habiéndose adjudicado además sus dos compromisos más recientes: el torneo de Berlín en 2026 y el Abierto de Australia en 2025. Sin embargo, la efectividad en los momentos decisivos terminó decantando la balanza del lado de la defensora del título en tierras neoyorquinas.

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El primer set quedó condicionado por un fallo en la ejecución técnica de la jugadora española. En el séptimo juego, una dejada de Badosa se quedó corta y murió en la red, concediendo un quiebre de servicio a favor de Gauff que resultaría definitivo para la consecución del primer parcial por un resultado de 6-4.

El guion pareció repetirse en el inicio del segundo parcial. Un nuevo error de características idénticas por parte de Badosa, errando otra dejada que se frenó en la red durante el tercer juego, otorgó una nueva rotura a la tenista local. Con el marcador a favor, la cuarta raqueta del circuito pareció encarrilar el triunfo de forma cómoda; sin embargo, tres imprecisiones consecutivas de la estadounidense en sus subidas a la red durante el octavo juego permitieron la reacción de la española. Badosa firmó su primer ‘break’ del encuentro para restablecer la igualdad (4-4).

El tramo final de la segunda manga se convirtió en un intercambio constante de golpes. Gauff logró una nueva rotura para situarse 6-5 y disponer del servicio a su favor para cerrar el choque, pero la jugadora española devolvió el quiebre de forma inmediata para forzar el desempate. En la muerte súbita, una doble falta de Badosa otorgó a la norteamericana dos pelotas de partido. Aunque la tenista nacida en Nueva York logró salvar la primera bola de encuentro, Gauff certificó la victoria y el pase a la siguiente ronda en la segunda oportunidad disponible.

Tras la finalización del choque, Coco Gauff valoró la exigencia del duelo a pie de pista: «Paula es una jugadora difícil. Sentía que tenía el partido bajo control, pero tampoco creo que hiciera demasiadas cosas mal. Ella subió el nivel. Estoy muy contenta de haber pasado hoy». La vigencia campeona añadió además su respeto hacia la trayectoria de su oponente: «Vi el cuadro y, desde luego, no es alguien contra quien quieras jugar en segunda ronda. Fue número dos del mundo y es una gran competidora. Creo que necesito partidos así para ganar confianza». Por su parte, Badosa reconoció tras el choque la dureza del cruce temprano: «Me hubiese gustado jugar este partido más adelante».

🗣️ "𝗠𝗲 𝗵𝘂𝗯𝗶𝗲𝘀𝗲 𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗺𝗮́𝘀 𝗮𝗱𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲"



Paula Badosa, tras caer frente a Coco Gauff en segunda ronda del #USOpen.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/QjhDskVfaJ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 4, 2026

Cristina Bucsa avanza tras un maratón de tres horas

La rival de Coco Gauff en la tercera fase del US Open será la española Cristina Bucsa. La tenista castellonense, número 40 del ranking WTA, selló su pase tras superar a la japonesa Himeno Sakatsume (144 de la clasificación mundial) por un apretado marcador de 7-6(6), 6(0)-7 y 7-6(6) en un encuentro que se prolongó hasta las tres horas y un minuto de duración.

🔥 𝐁𝐮𝐜𝐬𝐚 𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚.



La tenista cántabra vence a Sakatsume en el súper tie break después de 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 y sigue su andanza en el #USOpen.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/cTQQkjdCc8 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 3, 2026

El desarrollo de las dos primeras mangas mantuvo una simetría absoluta. En el set inicial, Bucsa dispuso de la oportunidad de cerrar el parcial con 5-4 y servicio a su favor, pero acabó resolviendo a su favor en un desempate donde solo cedió su saque en una ocasión. El segundo set repitió la misma estructura con desenlace inverso, adjudicándoselo la tenista japonesa en un ‘tie break’ más holgado.

La resolución definitiva llegó en el desempate del tercer parcial, después de que Bucsa desaprovechara previamente dos bolas de partido con su servicio marchando 5-4 arriba. Con este triunfo, la tenista española busca repetir la ronda de octavos de final que ya alcanzó en la última edición del torneo neoyorquino, lo que supone hasta la fecha su mejor registro histórico en un cuadro principal de ‘Grand Slam’.