El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el lunes 19 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 10:19 y a las 22:35, y dos bajamares, a las 03:18 y a las 17:20.
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Pleamar y bajamar en Ceuta el lunes 19 de octubre
|Hora
|Marea
|Altura
|03:18
|Bajamar
|0,55 m
|10:19
|Pleamar
|0,85 m
|17:20
|Bajamar
|0,66 m
|22:35
|Pleamar
|0,83 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
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