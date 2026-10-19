El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha expresado su agradecimiento a los trabajadores de la Ciudad Autónoma y a los profesionales de distintas empresas que están colaborando en los preparativos para la visita de Sus Majestades los Reyes.

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Ramírez ha destacado el notable esfuerzo realizado en los últimos días para acondicionar y mejorar diferentes espacios de la ciudad, tarea que ha calificado de especialmente complicada debido a los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

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Entre los equipos implicados se encuentran los trabajadores de Obimace, el personal del cementerio musulmán, los encargados de jardinería, Servilimpce, así como los profesionales de diversas empresas que llevan a cabo labores de servicios y obras. Además, ha reconocido a los equipos que formarán parte del dispositivo de seguridad previsto para la jornada del martes, como Parque Móvil, el Servicio de Emergencias 112, Angevicesa, Alumbrado Público, el Servicio de Extinción de Incendios, la Policía Local y Protección Civil.

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Ramírez ha reservado un reconocimiento particular a la viceconsejera Mina Mohamed y al gerente de Obimace, Alexis García, por su labor de coordinación de los diferentes servicios, tanto tras los acontecimientos finales de julio como durante los preparativos de la visita real. El portavoz también ha agradecido la colaboración de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y de las entidades vecinales para facilitar la participación ciudadana.

Por último, Ramírez ha reiterado su reconocimiento a todos los profesionales que están contribuyendo a que la ciudad esté lista para recibir a los Reyes y a los ciudadanos que se congregarán en los distintos puntos del recorrido.