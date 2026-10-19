El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha participado este lunes, 12 de octubre, en los actos oficiales con motivo de la Fiesta Nacional de España.

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Los actos han tenido lugar en Madrid y han sido presididos por Sus Majestades los Reyes, Felipe VI y Letizia.

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Vivas ha destacado la emotividad de representar a los ceutíes en esta celebración nacional, especialmente en un año en el que la ciudad está viviendo momentos difíciles.

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