El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el martes 20 de octubre de 2026 una pleamar, a las 11:52, y dos bajamares, a las 05:00 y a las 18:11.
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Pleamar y bajamar en Ceuta el martes 20 de octubre
|Hora
|Marea
|Altura
|05:00
|Bajamar
|0,53 m
|11:52
|Pleamar
|0,88 m
|18:11
|Bajamar
|0,60 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
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