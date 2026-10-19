El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el martes 20 de octubre de 2026 una pleamar, a las 11:52, y dos bajamares, a las 05:00 y a las 18:11.

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Pleamar y bajamar en Ceuta el martes 20 de octubre

Hora Marea Altura 05:00 Bajamar 0,53 m 11:52 Pleamar 0,88 m 18:11 Bajamar 0,60 m

Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.

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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.

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