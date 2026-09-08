El creador de contenido gastronómico CociTuber ha presentado una denuncia ante las autoridades tras ser víctima de una agresión física en el municipio cántabro de Comillas. Según ha relatado el propio afectado a través de sus canales digitales, los hechos fueron perpetrados por los responsables de un establecimiento hostelero al que había calificado desfavorablemente en un vídeo publicado en septiembre de 2024.

El creador de contenido gastronómico conocido como CociTuber ha hecho pública la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil tras haber sufrido una agresión en la localidad de Comillas, situada en Cantabria. De acuerdo con el testimonio facilitado por el ‘tiktoker’ en sus plataformas digitales, la agresión física y verbal fue efectuada por los responsables de un local de hostelería del municipio al que en su día se refirió como «el peor restaurante de España».

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El suceso se produjo mientras el informador gastronómico realizaba grabaciones en la vía pública de la citada villa cantábrica. Según detalló el agredido en la narración de los acontecimientos, fue abordado de manera violenta en la plaza del pueblo: «Un tío enorme me agarra del cuello, me empieza a llamar de todo, me pega un puñetazo en la espalda y me tira al suelo». Durante la secuencia de los hechos, la intervención de su primo resultó determinante para apartar al agresor. Posteriormente, el afectado empleó su dispositivo móvil para registrar en vídeo el tramo final del altercado, en el que se observa a un grupo de personas increpándole y persiguiéndole.

Tras la agresión, el creador de contenido acudió a las dependencias de la Guardia Civil para formalizar la correspondiente denuncia antes de trasladarse a su establecimiento hotelero, desde donde grabó un comunicado para explicar la situación vivida a sus seguidores. «Han venido todos a buscarme. Menos mal que mi primo me ha podido proteger porque el tío me quería matar», afirmó el ‘tiktoker’, reconociendo haber sentido «mucho miedo» durante el enfrentamiento.

El origen de la disputa se remonta a septiembre de 2024, fecha en la que CociTuber acudió al negocio hostelero para evaluar sus servicios. En sus explicaciones actuales, el profesional señaló que en aquel momento no recordaba los detalles del lugar, pero precisó que el establecimiento acumula puntuaciones medias de entre 1,1 y 1,2 en las plataformas de opiniones online, cambiando con frecuencia de denominación comercial y habiendo sido objeto de atención periodística de forma previa por sus valoraciones.

Respecto al contenido de aquella evaluación crítica, el comunicador defendió el carácter objetivo y honesto de sus apreciaciones sobre la calidad del servicio, la salubridad y los costes del local. «Yo fui, la reseña fue mala, se comía fatal, estaba todo malísimo», recordó, haciendo mención explícita a detalles constatados durante su estancia, como la presencia de repostería con ocho días de conservación —según le indicó el propio camarero— o una paella que definió como incomestible.

CociTuber concluyó sus manifestaciones condenable los métodos empleados por los responsables del negocio y reivindicando el diálogo frente al uso de la violencia en el ámbito de la crítica gastronómica: «Creo que no me merezco esto. Las cosas se pueden hablar, pero no se puede venir así. Una cosa es ser mal hostelero y otra cosa es ser unos malnacidos».