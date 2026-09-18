Las autoridades de Argelia han entregado a Marruecos a 33 personas que pretendían alcanzar las costas españolas a través de la ruta migratoria del Mediterráneo. La devolución se ha hecho efectiva en el paso fronterizo de Oujda tras ser interceptados en territorio argelino.

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Las autoridades argelinas han transferido a las marroquíes a un nuevo grupo compuesto por 33 personas, entre ellas una mujer, a través del paso fronterizo que une Maghnia con Oujda. Se trata de ciudadanos que intentaban emigrar de forma irregular hacia España utilizando las vías marítimas con destino a las costas de Baleares, Murcia y Almería.

Según ha informado la Asociación Marroquí de Asistencia a Inmigrantes en Situaciones Difíciles, esta entrega constituye la segunda operación de estas características registrada en lo que va de mes. Las personas devueltas son originarias de diferentes puntos del país vecino, incluyendo localidades y provincias como Nador, Safi, Meknes, Oujda, Fez, Berkane, Salé, Taounate, Khemisset, Guercif y Zagora.

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El reencuentro entre los repatriados y sus familias ha tenido lugar en la plaza de correos y en el entorno fronterizo de Oujda. Desde la entidad social han señalado que este tipo de actuaciones forman parte de los trabajos de atención a personas varadas o arrestadas en los trayectos migratorios.

La organización ha indicado además que prevé poner en marcha un programa de apoyo y asistencia destinado a familiares de personas detenidas o desaparecidas en las rutas hacia Europa, tras haber constatado un incremento en la demanda de gestiones legales y administrativas sobre este tipo de casos.